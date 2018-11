Renzi | “Tra qualche mese torneranno i tecnici al governo Il 5 marzo mi chiamò

ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 novembre 2018) Il futuro, con la previsione di untecnico a breve. E anche il passato, non per fare autocritica ma per raccontare un retroscena dell’immediato post-elezioni: “Mi dissero che dovevo andarmene, non lo avrei fatto manco morto”. Matteofa le carte all’esecutivo M5s-Lega e torna sul terremoto interno al Pd dopo il voto del 4, con una frangia dem che, racconta nel libro di Bruno Vespa, voleva “romanizzare i barbari”. Ovvero stringere un accordo con il Movimento Cinque Stelle. L’ex premier è convinto che ilnon durerà a lungo: “Sta andando tutto a carte quarantotto. Di qui aal”. I, spiega nel libro “Rivoluzione” del presentatore Rai, sono “quelli che io ho combattuto per ristabilire il primato della politica. Mi dispiace e mi preoccupa”. ...