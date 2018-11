Regione Veneto stanzia 50mila euro | premiate le scuole che fanno il presepe

Veneto - manca la carta igienica ma la Regione stanzia 50mila euro per i presepi nelle scuole (anche quelle private) : Quanta carta da fotocopie si può comperare con 50mila euro? A occhio e croce 10 milioni di fogli. E quanta carta igienica? Almeno 200mila rotoli. Le domande non sono peregrine, di fronte alla decisione della Regione Veneto di stanziare quella somma per finanziare i presepi che verranno allestiti per Natale nelle scuole pubbliche, private e professionali. Anche perché si sprecano le segnalazioni da parte di istituti scolastici di carenze nelle ...

Maltempo Veneto - la Regione è disastrata ma ci si preoccupa dei cacciatori : C’è ancora qualcuno che crede che la caccia sia compatibile con la salvaguardia dell’ambiente e che il cacciatore sia addirittura un custode della natura, tanto da giungere a insegnarlo ai bimbi delle elementari. Sono affermazioni apodittiche che nulla, ma proprio nulla hanno a che fare con la realtà fattuale. Basta questo a dimostrarlo. In questi giorni, come tutti sanno, il Veneto è dilaniato da fenomeni atmosferici eccezionali (che ...

Maltempo Veneto : la Regione apre il cc per i fondi di solidarietà - pronti 16 volontari abruzzesi : Per fronteggiare le devastazioni provocate dall’ondata di Maltempo che ha colpito il Veneto, e creare disponibilità finanziarie da utilizzare in aiuto alle popolazioni, la Regione del Veneto fa appello anche alla solidarietà, istituendo un conto corrente già attivo. Dopo l’avvio della procedura per l’attivazione di un numero sms solidale, con la richiesta formale inviata da Zaia al capo della Protezione Civile, Angelo ...

Maltempo Veneto : il Presidente della Regione Zaia ringrazia Ascotrade e Banca Intesa : “Grazie ai dirigenti di Ascotrade: quando un’azienda è espressione del territorio sa comprendere immediatamente esigenze e problemi dei suoi concittadini”. Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia sottolinea cosi’ la scelta della multiutility di Pieve di Soligo di sospendere il pagamento delle bollette di luce e gas per i clienti nelle zone colpite dall’eccezionale Maltempo che ha colpito il TriVeneto. “La ...

Venezia : Porto - bene Regione Veneto su rilancio area Montesyndial (2) : (AdnKronos) - Pino Musolino, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale dichiara: “L’intervento della Regione Veneto ci avvicina di un altro passo all’avvio dei lavori di recupero e di rilancio dell’area “Montesyndial”, un brownfield di oltre 80 ettari dove intend

Venezia : Porto - bene Regione Veneto su rilancio area Montesyndial : Venezia, 31 ott. (AdnKronos) - "Il provvedimento adottato stamane dalla Giunta regionale veneta costituisce un passo fondamentale nel percorso di rilancio dell’area “Montesyndial”". Lo sottolinea l’Autorità di Sistema Portuale che attende ora il necessario passaggio al DIPE, Dipartimento per la prog

Veneto : contro la povertà cresce in Regione rete empori solidali (2) : (AdnKronos) - “Nel corso del 2017 la rete degli empori ha distribuito quasi 6 tonnellate e mezzo di cibo, sostenendo 32 mila famiglie, per un totale di circa 142 mila persone – rileva l’assessore – Si tratta di una forma efficace di recupero e valorizzazione delle eccedenze alimentari, e quindi di r

Veneto : contro la povertà cresce in Regione rete empori solidali : Venezia, 31 ott. (AdnKronos) - cresce in Veneto la rete degli empori della solidarietà: dai 15 del 2017 ai 20 del 2018. E la Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore al sociale Manuela Lanzarin, aumenta il sostegno pubblico, portandolo a 597.430 euro nel 2018. “Gli empori non sono sol

Maltempo : Regione Veneto segnala nuove perturbazioni per giovedì : Vicenza, 30 ott. (AdnKronos) - Il Centro funzionale decentrato della Regione Veneto oggi pomeriggio ha emesso un nuovo avviso sui possibili effetti di una perturbazione che giovedì dovrebbe interessare anche il bacino idrografico Alto Brenta – Bacchiglione – Alpone, di cui fa parte Vicenza. Il peggi

Maltempo Veneto : insediata speciale unità di crisi della Regione : Si è insediata questa mattina nella sede della Protezione Civile Regionale a Marghera, ed è pienamente operativa, la speciale unità di crisi, istituita dal Presidente della Regione Luca Zaia e coordinata dall’Assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, che ha il compito di monitorare minuto per minuto, e di assumere le eventuali decisioni necessarie, l’andamento dell’ondata di Maltempo che sta interessando il Veneto. Ne fanno parte ...

Scuola : Anci Veneto - bene Regione su autocertificazione per stranieri (2) : (AdnKronos) - La circolare, inoltre, prevede dei controlli a campione: “una volta conclusa l’istruttoria degli uffici regionali i Comuni, in qualità di soggetti erogatori, in attuazione a quanto previsto dal 3° comma, art. 1 della legge regionale 2/2018 in materia di controlli e verifiche, adempiran

Scuola : Anci Veneto - bene Regione su autocertificazione per stranieri : Padova, 24 ott. (AdnKronos) - “La decisione della Regione è una scelta di buon senso che va nella direzione auspicata di Anci Veneto e permette di superare una situazione di impasse che si stava facendo difficile per le strutture amministrative dei Comuni. Noi siamo per il pieno rispetto della legge

Lavoro : Donazzan - in Veneto Centri per impiego pronti dopo riforma avviata da Regione (2) : (AdnKronos) - E infatti si è completata in Veneto la nuova organizzazione dei Centri per l’impiego. Con l’approvazione in Consiglio Regionale delle modifiche alla legge regionale 3/2009 in materia di occupazione e mercato del Lavoro giunge a compimento il percorso di transizione in capo alla regione

Lavoro : Donazzan - in Veneto Centri per impiego pronti dopo riforma avviata da Regione (4) : (AdnKronos) - “L’obiettivo per la regione è far percepire alle aziende l’utilità e l’efficacia del servizio pubblico, in particolare per gli obblighi derivanti dal collocamento mirato delle persone disabili e per l’espletamento delle procedure amministrative. In una parola, Centri per l’impiego rior