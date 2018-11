Reddito | sicurezza e giustizia Così la Lega piccona i grillini

Compromesso Lega-M5S : Reddito di cittadinanza in cambio della sicurezza : Luigi Di Maio, in versione sovranista dice che il reddito di cittadinanza andrà solo agli italiani. E dunque, a suo avviso, aveva ragione il sovranista per eccellenza, Matteo Salvini, e torto il ministro dell’Economia Giovanni Tria che in realtà l’altro ieri non ha fatto altro che citare la platea considerata dal M5S in campagna elettorale. ...