Reddito di cittadinanza | Lega insiste | Così crea fratture nel Paese

Reddito di cittadinanza e prescrizione : due nuovi fronti dividono M5s e Lega : Siri: "Dirottare la dotazione dalle famiglie alle aziende, rischio spaccatura Nord-Sud". Bongiorno: "Lo stop alla prescrizione sarebbe una bomba sui processi". La replica di Bonafede

Reddito di cittadinanza - Forza Italia prepara denuncia contro Conte e Tria per truffa e tentata estorsione : ... se vi sono gli estremi e i giusti profili giuridici per denunciare il Governo e in particolare il Presidente del Consiglio Conte, il Ministro dell'Economia Tria e il Ministro del Lavoro e dello ...

Tensione alle stelle tra M5s e Lega - crescono i dissensi su Reddito di cittadinanza e prescrizione : Dopo la polemica sulle parole del sottosegretario Giorgetti in merito al reddito di cittadinanza, si levano altri due fronti di Tensione tra le forze politiche al governo. Il primo riguarda ancora il ...

Reddito di cittadinanza - Siri - Lega - : vada alle imprese non alle persone : 'Ho proposto che la dotazione , del Reddito di cittadinanza ndr, anziché andare direttamente ai vari beneficiari vada a imprese e aziende che si facciano carico di formarle'. È quanto ha affermato in ...

'Il Reddito di cittadinanza crea una frattura Nord-Sud' - lo dice Siri - : Roma, 3 nov., askanews, - Sul reddito di cittadinanza il contratto di governo va rispettato e 'non c'è un problema nel governo su questo' ma 'è evidente' che col provvedimento 'così come viene ...

Reddito di cittadinanza - 18 mesi raddoppiabili. Tensione Lega-M5S : Per il Reddito di cittadinanza spuntano una sorta di “tagliando” a metà percorso per la verifica dei requisiti e un incentivo per le agenzie private, sempre legato alla ricollocazione del disoccupato. Giorgetti: «Complicazioni attuative». Di Maio: «Decreto a Natale». Conte media...

Manovra leghista di disturbo sul Reddito di cittadinanza. Armando Siri : "Vada a imprese che formano i lavoratori" : Nuova Manovra di disturbo della Lega sul reddito di cittadinanza. "Non c'è un problema" tra Lega e M5S "ma il provvedimento deve essere ancora costruito" ha detto il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti Armando Siri al Gr1 Rai. "Io ho proposto che la dotazione finanziaria invece di andare ai beneficiari possa andare alle imprese o alle aziende che si prendono in carico le persone per formarle", ha osservato."Non vedo ...

Manovra - scintille sul Reddito di cittadinanza e la quota 100. Giorgetti frena - scontro con Di Maio : All'ombra del reddito di cittadinanza, riesplode lo scontro nel governo. Vengono allo scoperto le tensioni sulla Manovra, per la necessità di ridurre il deficit e il conseguente rischio di...

[Il retroscena] Di Maio all'attacco : "Ma quali ritardi - a Natale arriva il Reddito di cittadinanza". E la Lega prova a sbianchettare la ... : Ha letto i giornali, ha visto un po' di sondaggi, Salvini che gli sta avanti e rosicchia terreno, le cronache locali con la rabbia per il Tap, a Torino per la Tav, adesso ci si mettono anche i ...

Il messaggio di Di Maio a chi nel governo ha dubbi sul Reddito di cittadinanza : "Abbiamo firmato un contratto di governo che va rispettato da entrambi i contraenti": ad affermarlo è il vicepremier Luigi Di Maio in un'intervista al Corriere della Sera. Di Maio ha replicato ai dubbi del sottosegretario Giancarlo Giorgetti sul reddito di cittadinanza ribadendo che "sarà operativo nei primi tre mesi del 2019". "Se vedo un problema", ha aggiunto, "non ...

