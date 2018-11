viktec

: Recensione Suunto 9: uno sport watch resistente per atleti resistenti - viktec_net : Recensione Suunto 9: uno sport watch resistente per atleti resistenti -

(Di sabato 3 novembre 2018) Durata della batteria, affidabilità, robustezza e un sistema GPS accurato. Mischiamo tutti questi ingredienti insieme, cosa otteniamo? Il nuovo orologio da9!9 è lolanciato a Giugno 2018 dall’azienda finlandese. Le sue caratteristiche di robustezza, resistenza e la durata, fino a 120 ore, della batteria, lo rendono un orologio perfetto per allenamenti e competizioni di grande intensità e lunga durata. Confezione e dotazione Il nuovo orologio9 si presenta a primo impatto con una confezione elegante e compatta, sfilando la copertura esterna e scoperchiando la scatola, ci troviamo subito di fronte alloin tutta la sua bellezza e imponenza. Non appena estraiamo il nostro, possiamo notare sul retro del doppiofondo: La fascia cardio ANT, in morbido tessuto, dotata di speciali inserti in elastomero che la mantengono ...