Ray Donovan 6×06 | una sorpresa tragica

Ray Donovan 6×05 : la partenza di Conor : Ray Donovan 6×05 trama e promo – Il quinto episodio della serie Tv di Showtime verrà trasmesso domenica, 25 novembre 2018. I fan italiani dovranno attendere invece il 30 novembre per poter assistere a “Ellis Island“. La trama di Ray Donovan 6×05 ci anticipa che Mickey potrebbe ritornare a mettere in piedi attività criminali. Ray Donovan 6×05 trama e anticipazioni Aver rivisto Bridget durante le prime puntate ha ...

Ray Donovan 6×04 : la verità su Abby e Smitty : Ray Donovan 6×04 trama e promo – Il quarto episodio della serie Tv andrà in onda su Showtime il 18 novembre 2018. I fan italiani potranno invece visionare “Pudge” cinque giorni più tardi su Netflix. La trama di Ray Donovan 6 intanto ci conferma che Mickey metterà in atto il piano già elaborato in carcere. Ray Donovan 6×04 trama e anticipazioni Mickey non è riuscito a rimanere fermo dopo aver saputo che Jay White gli ...

Ray Donovan 6 riparte negli Usa con Staten Island Part One : cosa ne è stato del protagonista? : Ray Donovan 6 riParte negli Usa dopo un anno di attesa e le rivelazioni su quello che è successo subito dopo il finale della quinta stagione. Non ci sono salti temporali questa volta, nessun mistero (almeno nei primi minuti) ma solo la constatazione del fatto che Ray è ancora vivo nonostante il tuffo dell'ultimo episodio della precedente stagione. Quando Ray Donovan è saltato dal tetto di un edificio alla fine della quinta stagione ha ...

Ray Donovan 6 : la star di Daryll rischia sei anni di carcere : Ray Donovan 6 subisce un duro colpo, a distanza di poche settimane dall’arresto dell’interprete di Daryll. L’attore Pooch Hall è stato infatti fermato dalle autorità locali per aver provocato un incidente d’auto ed aver messo al volante il figlio di appena due anni. Altre brutte notizie per l’artista: dovrà trascorrere sei anni in carcere per le accuse di guida in stato d’ebrezza e per aver messo in pericolo ...

Ray Donovan 6×03 : il pugno di ferro con Sam : Ray Donovan 6×03 trama e promo – Il terzo episodio della serie Tv crime andrà in onda su Showtime domenica, 11 novembre 2018. “He Be Tight. He Be Mean” ci riporta fino alla nuova vita del protagonista, che dovrà ritornare sui suoi passi. La trama di Ray Donovan 6×03 prevede infatti che Sam ritorni ancora nella sua vita. Ray Donovan 6×03 trama e anticipazioni Non ci sarà nulla da fare quando Sam si ripresenterà di ...

Ray Donovan : Susan Sarandon e un lutto imprevisto nella quinta stagione : Ray Donovan La misteriosa morte di un personaggio centrale e i segreti e traumi che si celano dietro la sua fine improvvisa sono il filo conduttore della quinta stagione di Ray Donovan, la serie cult dell’emittente via cavo Usa Showtime che riprende stasera su Rai4 alle 23,15 (già disponibile su Netflix). La rete giovane di Viale Mazzini torna così a puntare su un telefilm che, seppur non le ha mai regalato grandi ascolti, si è comunque ...

Ray Donovan 5 al via su Rai4 al giovedì con una morte sconvolgente : anticipazioni 11 e 18 ottobre : Rai4 continua a mantenere le sue promesse e proprio oggi, 11 ottobre, in seconda serata, darà il via a Ray Donovan 5. La serie creata da Ann Biderman per Showtime sbarcherà nella seconda serata della quarta rete Rai e sarà composta da 12 episodi che avranno ancora come protagonista l’attore Liev Shreiber nel ruolo principale. Il nostro problem solver riesce a sistemare le questioni di tutti nella bella Los Angeles ma fatica un po' a mettere ...

Ray Donovan - la quinta stagione in Tv su Rai 4 da domani : L'appuntamento televisivo con la prima puntata della quinta stagione della serie Ray Donovan è per giovedì 11 ottobre su Rai 4, in seconda serata, alle ore 23:25 circa. Inizia così un nuovo ciclo di episodi di uno dei risolutori di problemi più noti del piccolo schermo che in questa nuova edizione avra' anche a che fare con una potente manager interpretata da Susan Sarandon. Il protagonista della serialita' è l’attore Liev Schreiber, famoso ...

Ray Donovan 6×02 : infarto in corso per Mickey : Ray Donovan 6×02 trama e promo – Il secondo episodio della serie Tv andrà in onda su Showtime il 4 novembre 2018. “Staten Island – Part 2” conclude quanto avvenuto in precedenza. La trama di Rai Donovan 6×02 vedrà ancora il protagonista impegnato a ripulire la propria reputazione. Ray Donovan 6×02 trama e anticipazioni Il secondo episodio continuerà a mettere in crisi il protagonista. Ha creduto fino in ...

