Radicali | Silvja Manzi segretario e Barbara Bonvicini presidente

Radicali - Silvja Manzi nuovo segretario : 22.59 Silvja Manzi segretaria, Barbara Bonvicini presidente e Antonella Soldo tesoriera. E' tutta al femminile la nuova dirigenza di Radicali Italiani che guiderà il movimento per i prossimi 12 mesi. "Per i Radicali non è novità,è successo altre volte in passato, ma è un caso perché noi non facciamo scelte di genere ma puntiamo sulla capacità e sulla passione delle persone che vogliono far politica", assicura Silvja Manzi al termine del XVII ...

