Radicali Italiani | Manzi eletta segretaria Nella dirigenza anche Bonvicini e Soldo

(Di sabato 3 novembre 2018) Per i prossimi 12 mesi isaranno guidati da tre donne: Silvja, Barbarapresidente e Antotesoriera. “E’ successo altre volte in passato ma è un caso: noi non facciamo scelte di genere, ma puntiamo sulla capacità e sulla passione delle persone che vogliono far politica”, assicuraal termine del XVII congresso del movimento. Già tesoriera nell’ultimo anno,, che proviene da più di 20 anni di militanza, subentra a Riccardo Magi, che ha guidatonegli ultimi tre anni e non ricandidabile per incompatibilità con la carica di deputato. “Raccogliere il testimone della segreteria da Riccardo Magi non sarà facile – ha dichiarato la neo-. Questi ultimi anni sono stati intensi e ricchi di iniziative portate a termine con successo, su tutte due campagne di iniziativa ...