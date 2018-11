Quei siti sono trappole mortali | sono arrivata a pesare 19 chili La denuncia

huffingtonpost

(Di sabato 3 novembre 2018) La felicità di Angela Russo oggi sta dentro cinque centimetri. "Finalmente ho messo su 5 centimetri di muscolo", dice, con la voce squillante di chi ha appena realizzato un desiderio. Tra lei e l'anoressia, adesso, cianchecinque centimetri, e gli ostacoli che ha superato per conquistarli. Ventiquattro anni, napoletana, ha iniziato a combattere contro i disturbi del comportamento alimentare da bambina. Il cibo, per un lungo periodo ingozzato compulsivamente e durante l'adolescenza vomitato con altrettanta insistenza, era il suo modo, racconta, di compensare gli abusi subiti, nel periodo delle scuole elementari, da una coppia di adulti vicini di casa che la aiutava a fare i compiti. "Volevo che il passato andasse via e invece stava sempre là", dice Angela.LEGGI ANCHE:Fino a vedere le tue splendide ossa. Anoressia nervosa, viaggio nell'inferno della "filosofia" ...