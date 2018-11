PSG | multa salata per Verratti | “Ho sbagliato e sono deluso…”

PSG - Verratti : "Ho sbagliato". Multa in vista : 40mila euro? : 12 vittorie del PSG, 5 partenze record nello sport SOLDI - 'Tuchel - ha poi aggiunto Verratti - mi ha detto che il mio è stato un errore. Ma ripeto, può succedere a tutti, calciatori o no. Sono il ...

Calcio - Marco Verratti fermato a Parigi dalla polizia per guida in stato di ebbrezza - sarà multato dal PSG : Marco Verratti, centrocampista del PSG e della Nazionale italiana, è stato fermato nella notte tra martedì a mercoledì a Parigi dalla polizia per guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto riporta da l’Equipe, gli agenti hanno riscontrato un tasso alcolemico di 0,49 mg/l, superiore a quello consentito dalla legge (0,25 mg/l). Il giocatore è stato portato in commissariato per poi essere rilasciato alcune ore dopo. Attraverso un comunicato il PSG ...