Prorogata fino al 5 novembre MoaCasa 2018 alla Fiera di Roma

romadailynews

: Prorogata fino al 14.01.19 la mostra '1948: la Biennale di Peggy Guggenheim'. Nell’anno del 70° anniversario dell’e… - GuggenheimPGC : Prorogata fino al 14.01.19 la mostra '1948: la Biennale di Peggy Guggenheim'. Nell’anno del 70° anniversario dell’e… - europainitalia : ?? Giovani registi ??, grandi notizie: è stata prorogata la scadenza del concorso di cortometraggi per #EUandME fino… - nomoney_noparty : Mutui: le novità del decreto Milleproroghe Prorogata fino al 2020 la sospensione del pagamento della quota capita… -

(Di sabato 3 novembre 2018) Per scoprire tutto il meglio dell’arredo e del design in vetrina ac’è un giorno in più: a seguito della chiusura straordinaria della manifestazione in data 29 ottobre, per avverse condizioni metereologiche, la mostra dell’Abitare organizzata da MOA Società Cooperativa èal 5. Eccezionalmente nella giornata di lunedì prossimo sarà ancora possibile visitare, dalle ore 15:00 alle ore 20:00, i tre padiglioni dellache ospitano le proposte delle oltre 250 aziende presenti, con espositori e mobilieri delle diverse regioni d’Italia. Dal bagnocucina, dzona giornozona notte,propone da oltre 40 anni prodotti di qualità per tutti i gusti, dal classico al moderno, proposti nelle più variegate soluzioni in termini di stile, semprericerca di novità per rinnovare l’arredo. Presente anche la migliore espressione ...