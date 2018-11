Pronostico Real Betis vs Celta Vigo | La Liga 4-11-2018 e Analisi

Pronostico Real Sociedad vs Siviglia - La Liga 4-11-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 11^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Sociedad-Siviglia, domenica 4 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Sociedad-Siviglia, domenica 4 novembre. Nell’undicesimo turno della Liga la Real Sociedad ospita il Siviglia in una sfida che si annuncia combattuta e molto interessante ai fini della classifica. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Real Sociedad e Siviglia?La Real Sociedad ...

Pronostico Real Madrid vs Valladolid - La Liga 3-11-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 11^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Madrid-Valladolid, sabato 3 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Madrid-Valladolid, sabato 3 novembre. Serve una vittoria, sia per la classifica che per il morale. Il Real Madrid ospita al ”Bernabeu” il Valladolid dell’ex Ronaldo, il ”Fenomeno” brasiliano nuovo presidente del club: le Merengues vogliono tornare a sorridere dopo cinque ...

Pronostico Almeria vs Villarreal - Copa del Rey 1-11-2018 e Analisi : Copa del Rey 2018-2019, andata sedicesimi di finale, Analisi e Pronostico di Almeria-Villarreal, giovedì 1 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Almeria-Villarreal, giovedì 1 novembre. Al Estadio de los Juegos Mediterráneos l’Almeria ospita il Villarreal, al suo debutto stagionale in Copa del Rey nell’andata dei sedicesimi di finale. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Almeria e Villarreal?L’Almeria ...

Pronostico Celta Vigo vs Real Sociedad - Copa del Rey 1-11-2018 e Analisi : Copa del Rey 2018-2019, Andata sedicesimi di finale, Analisi e Pronostico di Celta Vigo-Real Sociedad, giovedì 1 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Celta Vigo-Real Sociedad, giovedì 1 novembre. Al Estadio Balaidos, due club della massima serie spagnola faranno il loro debutto stagionale nell’andata dei sedicesimi di Copa del Rey. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Celta Vigo e Real Sociedad?Dopo un ...

Pronostico Melilla vs Real Madrid - Copa del Rey 31-10-2018 e Analisi : Copa del Rey 2018-2019, Andata sedicesimi di finale, Analisi e Pronostico di Melilla-Real Madrid, mercoledì 31 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Melilla-Real Madrid, mercoledì 31 ottobre. Dopo giorni travagliati, il Real Madrid sarà in scena al Estadio Municipal ”Álvarez Claro” contro l’Unión Deportiva Melilla, una piccola formazione della terza serie spagnola per l’andata dei sedicesimi di Copa del ...

Pronostico Barcellona vs Real Madrid - La Liga 28-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 10^ giornata, Analisi, probabili formazioni e Pronostico di Barcellona-Real Madrid, domenica 28 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Barcellona-Real Madrid, domenica 28 ottobre. Le due grandi di Spagna si affrontano al Camp Nou nella decima giornata della Liga. El Clásico (Il Classico) è il nome con cui nel mondo è riconosciuto l’incontro tra le due squadre, le più vincenti campionato spagnolo ed a livello ...

Pronostico Atletico Madrid vs Real Sociedad - La Liga 27-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 10^ giornata, Analisi, probabili formazioni e Pronostico di Atletico Madrid-Real Sociedad, sabato 27 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Atletico Madrid-Real Sociedad, sabato 28 ottobre. Obiettivi diversi, ma stessa voglia di vincere. Atletico Madrid e Real Sociedad tornano in campo nell’ultimo match del sabato allo stadio Wanda Metropolitano in una sfida molto importante per entrambe. Analisi, ...

Pronostico Villarreal vs Rapid Vienna - UEFA Europa League 25-10-2018 e Analisi : UEFA Europa League 2018-2019, 3^ giornata, Analisi e Pronostico di Villarreal-Rapid Vienna, giovedì 25 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Villarreal-Rapid Vienna, giovedì 25 ottobre.Il Villarreal ospita il Rapid Vienna in una gara che potrebbe rilanciare le ambizioni del Sottomarino Giallo in Europa League. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Villarreal e Rapid Vienna?Gli spagnoli sono terzi con due punti, dopo ...

Pronostico Real Madrid vs FK Viktoria Plzen - UEFA Champions League 23-10-2018 e Analisi : UEFA Champions League 2018-2019, 3^ giornata, Analisi, probabili formazioni e Pronostico di Real Madrid-FK Viktoria Plzen, martedì 23 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Madrid-FK Viktoria Plzen, martedì 23 ottobre. Torna il martedì di Champions League con i Campioni d’Europa del Real Madrid a secco di vittorie da un mese e con un allenatore sotto pressione e a rischio esonero. Analisi, probabili formazioni e ...

Pronostico Real Sociedad vs Girona - La Liga 22-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 9^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Sociedad-Girona, lunedì 22 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Sociedad-Girona, lunedì 22 ottobre. Pochi punti separano Real Sociedad e Girona, due squadre reduci da risultati opposti che chiuderanno la nona giornata della Liga. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Real Sociedad e Girona?La Real Sociedad si trova in undicesima posizione a quota ...

Pronostico Villarreal vs Atletico Madrid - La Liga 20-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 9^ giornata, Analisi e Pronostico di Villarreal-Atletico Madrid, sabato 20 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Villarreal-Atletico Madrid, sabato 20 ottobre. L’imperativo per le due formazioni è quello di conquistare punti, sopratutto ne hanno un disperato bisogno i padroni di casa che davanti ai propri tifosi vogliono cancellare la brutta partenza in campionato. Analisi e Pronostico della partita.Come ...

Pronostico Real Madrid vs Levante - La Liga 20-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 9^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Madrid-Levante, sabato 20 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Madrid-Levante, sabato 20 ottobre. I Campioni d’Europa del Real Madrid vogliono dare una sterzata al proprio campionato tornando al successo dopo tre giornate di digiuno. La formazione di Lopetegui vive un momento delicato e non può permettersi di sottovalutare l’impegno perché al ...

Pronostico Real Zaragoza vs Osasuna - Segunda Division 8-10-2018 e Analisi : Segunda Division 2018-2019, 8^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Zaragoza-Osasuna, lunedì 8 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Zaragoza-Osasuna, lunedì 8 ottobre. Tra le tante interessanti sfide della ottava giornata vi è la gara de ‘La Romareda’, tra due formazioni che vogliono tornare a lottare per i play-off. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Real Zaragoza e Osasuna?I padroni di casa ...

Pronostico Atletico Madrid vs Real Betis - La Liga 7-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 8^ giornata, Analisi e Pronostico di Atletico Madrid-Real Betis, domenica 7 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Atletico Madrid-Real Betis, domenica 7 ottobre. Al Wanda Metropolitano si affrontano due squadre reduci da importanti successi nelle competizioni europee. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Atletico Madrid e Real Betis?L’Atletico Madrid è in serie positiva da quattro turni, dove ...