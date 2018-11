Primarie Pd | Zingaretti in testa ma senza maggioranza

Sondaggio sulle Primarie Pd. Zingaretti in testa - ma Minniti gli toglie la maggioranza : Alla chiusura delle urne delle primarie il PD sarà ancora senza Segretario. È quanto emerge dal Sondaggio pubblicato oggi da Bidimedia, a pochi giorni dall'indizione delle consultazioni per la scelta del nuovo segretario, che ricadrà probabilmente su uno tra Zingaretti, Minniti e Richetti.Il governatore del Lazio, primo a candidarsi, si ferma al 44%, non riuscendo quindi ad ottenere l'elezione a Segretario tramite le urne. ...

'Renzi ha diffuso il virus degli zombie nel Pd. Alle Primarie voterei Zingaretti o Minniti' : Il celebre regista dell'horror dice la sua sulla politica italiana a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1

Dario Argento : "Renzi ha diffuso il virus degli zombie nel Pd. Alle Primarie voterei Zingaretti o Minniti" : "Oggi è l'epoca degli zombi, se si va alla Camera qualcuno se ne trova. Ci sono partiti che sono un po' 'zombeschi', tipo Forza Italia, oppure LeU di Pietro Grasso". Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Dario Argento si è lanciato in alcuni confronti tra cinema dell'orrore di cui è maestro, e politica.Dal punto di vista horror', come vede il Pd? "Lì in una parte ci sono gli zombi mentre l'altra è ...

Primarie Pd Toscana - ha vinto Simona Bonafè eletta segretario/ Ultime notizie - Renzi ‘batte’ Zingaretti : Simona Bonafè ha stravinto le Primarie Pd in Toscana: col 65% batte Fabiani, eletta neo-segretario regionale. Ultime notizie, Renzi "batte" Zingaretti(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 10:02:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Primarie Pd - Zingaretti-Martina per sfidare Lega-M5s : ma Renzi resta al 20%.. : Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Primarie Pd, Zingaretti o Martina per sfidare strapotere Lega-M5s, ma Renzi al 20% non è ancora fuori dai giochi(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 10:51:00 GMT)

Pd - sondaggi Segreteria : Zingaretti favorito su Martina/ Ultime notizie Primarie - Renzi punta su Minniti? : Pd, sondaggi Segreteria: Zingaretti favorito su Martina. Ultime notizie primarie, Renzi punta su Minniti? Boccia e Richetti non sfondano: 2 per cento per entrambi(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 11:30:00 GMT)

Zingaretti lancia 'Piazza Grande' - oltre 2000 adesioni alla kermesse per la campagna delle Primarie : Si comincia sabato mattina e alle 11 ci sarà Piazza Municipio: gli amministratori per l'Italia nuova mentre nel pomeriggio partiranno i le 10 piazze tematiche: economia, ambiente, lavoro; welfare e ...

Zingaretti : 'Sì a Primarie aperte'. E attacca la tessera per il 'reddito' : 'Rende i poveri sudditi e polli' : Se farò il segretario sarà una forza politica in cui anche chi è sconfitto si sentirà fino in fondo parte di questa comunità. Questo fa un leader purtroppo in questi anni non è sempre stato così. La ...

Pd : Zingaretti - ok a Primarie aperte : ANSA, - ROMA, 06 OTT - "Io sono per le primarie aperte". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria del Pd, intervistato da Maria Latella a SkyTg24. ...

Pd - Renzi : "Zingaretti segretario? No - ambiguo su M5s"/ Ultime notizie : "Non mi candido a Primarie" : Pd, Renzi: "Zingaretti segretario? No, ambiguo su M5s". Ultime notizie: l'ex premier sottolinea: "Non mi candido a primarie" e attacca il Governo Lega-M5s(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 22:22:00 GMT)

Pd - Martina a Orfini e Zingaretti : “No allo scioglimento - congresso e Primarie a gennaio. Basta con le parole in libertà” : Nel Partito Democratico si intensifica il dibattito interno in vista degli appuntamenti dell’autunno. A poche ore dalla proposta avanzata dal presidente Matteo Orfini di “sciogliere il partito e rifondarlo” e dalla risposta del governatore del Lazio Nicola Zingaretti (“E’ una scusa per rinviare il congresso“), Maurizio Martina prova a riportare ordine nel partito. “Più che discutere di scioglimenti del ...

Pd - Renzi si sfila dalle Primarie. E Zingaretti 'non sarà l'unico candidato' : 'Ho già dato e ho avuto il fuoco amico' dice l'ex segretario che poi avverte: 'Serve un leader vero o partito resta senza spina dorsale' -