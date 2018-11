Prescrizione |  M5s replica a Bongiorno | nessun passo indietro

agi

(Di sabato 3 novembre 2018)sullo stop alladopo il primo grado di giudizio. L'emendamento M5s al ddl Anticorruzione non sarà ritirato. E' questa la linea del Movimento 5 stelle, secondo quanto si apprende da fonti pentastellate qualificate, nonostante le parole contrarie pronunciate dalla ministra della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, che ha ammonito: "Bloccare ladopo il primo grado di giudizio significa mettere una bomba atomica nel processo pensale e io questa cosa non posso accettarla e non posso non segnalarla". Per i 5 stelle, però, lo stop alladopo il primo grado è una battaglia storica portata avanti e rivendicata in tutti questi anni di impegno politico - prima come forza di opposizione in Parlamento e ora come governo - e per ...