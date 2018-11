Prescrizione : M5s replica a Bongiorno - nessun passo indietro : nessun passo indietro sullo stop alla Prescrizione dopo il primo grado di giudizio. L'emendamento M5s al ddl Anticorruzione non sarà ritirato. E' questa la linea del Movimento 5 stelle, secondo quanto si apprende da fonti pentastellate qualificate, nonostante le parole contrarie pronunciate dalla ministra della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, che ha ammonito: "Bloccare la ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 novembre : Carroccio contro M5S che vuole pene più alte per chi evade - alt alla Prescrizione e trasparenza sui bilanci delle fondazioni : La guerra totale Lega-5 Stelle tocca il reddito di cittadinanza Dura polemica tra Giorgetti e Di Maio e soci: un pezzo del governo (e il Colle) vuole rinviare tutto all’autunno, quota 100 compresa, per avere un deficit 2019 più basso di Marco Palombi Il Ladrometro di Marco Travaglio “In Italia – diceva Ennio Flaiano – l’unica vera rivoluzione sarebbe una legge uguale per tutti”. Bene, quella rivoluzione non è mai stata tanto vicina ...

M5S "blinda" ddl anticorrotti - Prescrizione è in Contratto : Dopo il decreto sicurezza, anche il disegno di legge anticorruzione rischia di trasformarsi in un nuovo campo minato per la maggioranza. Oltre all'emendamento che punta a sospendere la prescrizione in presenza della sentenza di primo grado, scavano un ennesimo solco tra Lega e 5 Stelle anche quelle norme sui partiti e le fondazioni che il Carroccio vorrebbe sopprimere. Delle oltre 300 proposte di modifica presentate al testo, ce ne sono alcune ...

Dal reddito di cittadinanza alla Prescrizione. Tutte le crepe della maggioranza Lega-M5s : Non è proprio una legge codificata ma normalmente, quando qualcosa non va, Luigi Di Maio e Matteo Salvini fanno una diretta su Facebook. Un modo semplice di rivolgersi al proprio elettorato e poter raccontare solo la loro versione dei fatti, senza contraddittorio, senza che qualcuno alzi improvvisam

Prescrizione - la Lega con le opposizioni per far slittare il ddl : “Serve più tempo”. Il M5s : “Confronto - ma basta rinvii” : I Cinquestelle rassicurano: quello in corso sulla Prescrizione è un “confronto sereno“. Già dalla mattinata del primo novembre, aggiungono parlando con l’agenzia Ansa, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha sentito per telefono diversi “autorevoli esponenti” della Lega. Un dialogo che – assicurano dal M5s – avrà un esito positivo. Intanto, però, sempre di “confronto” e ...

Ddl anticorruzione - Brescia - M5s - : 'Nessun rinvio sulla Prescrizione' : Il M5s non intende concedere nessun rinvio sulla prescrizione in merito alla discussione sul ddl anticorruzione . E' il presidente pentastellato della commissione Affari costituzionali della Camera, ...

Prescrizione - no M5s al rinvio dell'emendamento chiesto da Lega e opposizioni : 'L'ammissibilità di tutti gli emendamenti al disegno di legge anticorruzione, compreso quello che tocca il tema della Prescrizione, sarà valutata attentamente lunedì, nella piena consapevolezza della ...

Un altro motivo di tensione tra Lega e M5s : la riforma della Prescrizione : Rischia di aprirsi un nuovo fronte nella maggioranza. Dopo le tensioni sul decreto Sicurezza, con i 'dissidenti' M5s che continuano ad opporsi al provvedimento e la Lega che non esclude affatto il ricorso alla fiducia, arriva la mossa dei pentastellati a creare possibili ulteriori frizioni con gli alleati di governo: i due relatori al ddl anticorruzione, entrambi M5s, hanno infatti presentato in commissione un emendamento al ddl ...

M5s apre nel Governo fronte Prescrizione - gelo della Lega : Insomma ci sarà certamente bisogno di un supplemento di riflessione politica tra M5s e Lega, soprattutto se il Carroccio non vuole scontentare Forza Italia che si è scagliata - insieme a una parte ...

M5S e Lega già litigano sulla riforma della Prescrizione. Molinari : "Emendamento non è condiviso" : M5S e Lega già litigano sulla prescrizione. E' stato presentato in Commissione Giustizia della Camera l'emendamento al ddl anticorruzione, annunciato ieri dal ministro della Giustizia Bonafede, che introduce la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. La modifica però non ha la firma del Guardasigilli ma dei relatori del provvedimento, i deputati M5s Francesca Businarolo e Francesco Forciniti.L'emendamento al ...

Frizioni in vista sulla giustizia Il M5s : "Stop alla Prescrizione" : Non solo manovra e Tav. Nel governo rischia di aprirsi un'altra partita molto spinosa, quella sulla giustizia. Bonafede vuole stoppare la prescrizione dopo la sentenza di primo grado Segui su affaritaliani.it

