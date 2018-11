Premier | Bournemouth-Manchester United 1-2 | vittoria in trasferta per Mourinho FOTO ...

Premier - Bournemouth-Manchester United 1-2 : Rashford al 92' - Mou ride : All'ultimo respiro, la gioia United si scatena. Merito di Rashford, che firma il gol da tre punti del Manchester in casa Bournemouth: al 92', in mischia furibonda, la zampata vincente è proprio sua. ...

Probabili Formazioni Bournemouth vs Manchester United - Premier League 03-11-2018 : Le Probabili Formazioni di Bournemouth-Manchester United, Premier League 2018/2019, Ore 13.30: 11 titolare per le Cherries; nei Red Devils assente Lukaku?Il sabato di Premier League, valevole per l’11^giornata, si apre con la gara del Vitality Stadium tra i padroni di casa del Bournemouth e il Manchester United.Come arrivano Bournemouth e Manchester?Cherries che arrivano dalla vittoria sia in Carabao Cup contro il Norwich, sia da quella ...

Premier League : poker Liverpool al Cardiff e vetta solitaria - bene anche Watford e Bournemouth : 4-1 con qualche patema risolto nel finale, doppietta di Mané, per Klopp, doppio 3-0 per Hornets e Cherries che si confermano in zona Europa League

Pronostico Bournemouth vs Crystal Palace - Premier League 1-10-2018 e Analisi : Premier League 2018-2019, 7^ giornata, Analisi e Pronostico di Bournemouth-Crystal Palace, lunedì 1 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Bournemouth-Crystal Palace, lunedì 1 ottobre. Momento ricco di impegni e importante in Premier League per delineare l’avvio di stagione dei club che vi partecipano. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Bournemouth e Crystal Palace?I padroni di casa del Bournemouth, hanno ...

Premier League - Sarri fa 4 su 4 : il Chelsea batte il Bournemouth e torna in vetta alla classifica : Pedro e Hazard fissano il risultato nella ripresa, quarta vittoria consecutiva per Sarri che riaggancia il Liverpool in testa alla classifica Il Chelsea di Maurizio Sarri non si ferma più, i blues infatti stendono anche il Bournemouth dopo aver messo ko in ordine Huddersfield, Arsenal e Newcastle. I gol portano la firma di Pedro (72′) e Hazard (85′), entrambi a segno nella ripresa dopo un primo tempo piuttosto anonimo. Il primo ...

Premier League - Chelsea-Bournemouth 2-0 : Pedro e Hazard regalano il poker a Sarri : Quarta vittoria su quattro per il Chelsea di Maurizio Sarri. I Blues, dopo i successi con Huddersfield, Arsenal e Newcastle, superano anche il Bournemouth, 2-0, con le reti di Pedro, 72', e Hazard, 85'...