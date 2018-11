Premier | Arsenal-Liverpool 1-1 | Lacazette risponde a Milner

Premier : è pari show tra Arsenal e Liverpool - 2-1 Manchester United a Bournemouth : All'Emirates finisce 1-1 con Lacazette che pareggia Milner, rimonta vincente per i Red Devils con Rashford al 92'

Probabili Formazioni Arsenal vs Liverpool - Premier League 03-11-2018 : Le Probabili Formazioni di Arsenal-Liverpool, Premier League 2018/2019, Ore 18.30: Entrambe le squadre con l’11 titolareE’ il big match dell’11^giornata della Premier League quella che sabato mette di fronte all’Emirates Stadium i padroni di casa dell’Arsenal e il Liverpool.Come arrivano Arsenal e Liverpool?I Gunners arrivano da un periodo di forma stupendo, ma nell’ultima giornata di Premier League sono ...

Premier : Chelsea spettacolo - vince 4-0. Arsenal fermato dal Crystal Palace

Premier : il Chelsea vince 4-0 - Arsenal fermato sul 2-2 dal Crystal Palace : In un'Inghilterra calcistica ancora tramortita dal dramma di Leicester di ieri sera, la Premier comunque continua e il Chelsea si riporta a due soli punti dal Liverpool capoclassifica grazie alla ...

Premier League - Sarri non si ferma più : poker al Burnley. Frena l'Arsenal : TORINO - Nonostante la tragedia di Leicester prosegue la decima giornata di Premier League , con in campo nel pomeriggio le due londinesi Chelsea e Arsenal . Un'ottima prestazione dei Blues sul campo ...

Probabili Formazioni Crystal Palace vs Arsenal - Premier League 28-10-2018 : Le Probabili Formazioni di Crystal Palace-Arsenal, Premier League 2018/2019, Ore 14.30: Eagles con l’11 visto contro l’Everton; Gunners con il rientro di Lacazette dal 1′La domenica valevole per la 10^giornata di Premier League vede il match di Selhurst Park tra i padroni di casa del Crystal Palace e l’Arsenal.Come arrivano Crystal Palace e Arsenal?Le Eagles arrivano da ben 3 sconfitte consecutive, l’ultima delle ...

Premier League - l’Arsenal non si ferma più : successo anche contro il Leicester : Si è conclusa una giornata importante valida per la Premier League, in campo l’Arsenal che ha avuto la meglio del Leicester in un match molto importante per le zone alte della classifica. I Gunners stanno attraversando un momento super e si candidano ad essere protagonisti fino alla fine della stagione anche per il titolo. Sempre più determinante l’attaccante Aubamejang, l’ex Borussia Dortmund autore di una doppietta ...

Pronostico Arsenal vs Leicester City - Premier League 22-10-2018 e Analisi : Premier League 2018-2019, 9^ giornata, Analisi e Pronostico di Arsenal-Leicester City, lunedì 22 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Arsenal-Leicester City, lunedì 22 ottobre. I Gunners vogliono continuare il loro periodo d’oro in Premier League sperando di conquistare i tre punti contro le Foxes nel Monday Night che chiude la nona giornata. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Arsenal e Leicester ...

Premier - Fulham-Arsenal 1-5 : in gol Lacazette - 2 - - Aubameyang - 2 - e Ramsey : Travolgente vittoria dell'Arsenal nel derby londinese contro il Fulham, valido per l'ottava giornata di Premier League. I Gunners si impongono per 5-1 grazie alle doppiette di Lacazette , 29' e 49', e ...

Premier League - cinquina Arsenal in casa del Fulham : TORINO - Dopo le sette gare giocate fra venerdì e sabato, la Premier League chiude col botto nella giornata odierna. Il programma prevede, ad eccezione del Tottenham vittorioso col Cardiff , tutte le ...