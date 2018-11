ilfattoquotidiano

: RT @mat_brandi: Il problema non sono tanto le ingerenze estere negli affari italiani, quanto chi le ritiene giuste. Perché, in estrema sint… - Sandro20599237 : RT @mat_brandi: Il problema non sono tanto le ingerenze estere negli affari italiani, quanto chi le ritiene giuste. Perché, in estrema sint… - TutteLeNotizie : Potere al Popolo contro Chiara Ferragni: “Svuota di contenuto le nostre battaglie con la… - FQMagazineit : Potere al Popolo contro Chiara Ferragni: “Svuota di contenuto le nostre battaglie con la sua campagna contro l’hair… -

(Di sabato 3 novembre 2018)alsi scagliaperché simbolo della cosiddetta “spettacolarizzazione (o peggio ancora mercificazione) della lotta antisessista emodelli definiti dall’altro, che rischia di svuotare dile”. Così la definisce infatti Viola Carofalo, leader del partito, che in un post sul suo profilo Facebook attacca l’influencer, criticando in particolare la campagnal’hair shaming, ovvero “per accettarsi, per non sentirsi obbligate ad adeguarsi ai modelli vigenti in materia di capelli”, lanciata da una nota marca di shampoo di cui laè testimonial. “La testimonial non è una ragazza con gli afro, o, per fare un altro esempio, una donna con pochi capelli perché sta facendo la chemio. È: lunghi capelli biondi sempre in piega (fatti suoi, ma mi sembra una ...