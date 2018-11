Portofino isolata | si lavora al sentiero

A Rapallo le barche in piazza e Portofino isolata : “La strada è stata cancellata” : La macchinina gialla da bambino è ribaltata in mezzo alla Piazzetta ma nessuno se ne cura. C’è da rimediare ai danni della mareggiata, liberare i moli e i portici dai detriti, salvare la merce dei negozi. Cacciar fuori con ogni mezzo l’acqua che ha invaso i locali, risalendo per via Roma, ben oltre la veranda del mitico ristorante Puny, dopo aver d...