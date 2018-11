Ponte Morandi | nuova tesi sul crollo Ultime notizie | ingegner Marion Rotolo di

Ponte Morandi - “crollo per caduta bobina d’acciaio da tir” : Un coil, una bobina d’acciaio caduta da un camion, potrebbe aver innescato il crollo di Ponte Morandi a Genova. A parlarne, come valutazione personale, sarebbe stato un testimone ascoltato nelle ultime ore come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta sul disastro dello scorso 14 agosto. Il teste, dopo la visione di alcuni video, avrebbe ipotizzato che il crollo del viadotto possa essere scaturito dalla caduta di ...

Crollo Ponte Morandi : una marcia per le vittime : Torre del Greco non dimentica i quattro suoi cittadini che hanno perso la vita nel corso del Crollo del ponte Morandi a Genova, lo scorso 14 agosto. Il prossimo 14 novembre la città scenderà in strada ...

Ponte Morandi - Bagnasco : 'Le liti non rallentino la rinascita' : Genova ce la farà, si sta muovendo . La coesione per far ripartire la città esiste", ha sottolineato Bagnasco, il quale ha deposto fiori e visitato i tendoni degli sfollati in via Fillak. Quella ...

Crollo Ponte Morandi - l’ipotesi dell’ingegnere : “Forse causato da bobina caduta da tir” : L'ipotesi avanzata dall'ingegnere Agostino Marioni, ex presidente di una società che nel 1993 si occupò di lavori di rinforzo: “A far collassare il viadotto potrebbe essere stata la caduta del rotolo di acciaio trasportato dal camion passato pochi secondi prima”, ha spiegato al pm. Visita del cardinale Bagnasco sul luogo della tragedia.Continua a leggere

Ponte Morandi - INGEGNERE : "CROLLO FORSE PER CADUTA BOBINA DA TIR"/ Ultime notizie : altri due reperti "chiave" - IlSussidiario.net : PONTE MORANDI, "crollo FORSE per CADUTA BOBINA da tir". INGEGNERE Agostino Marioni sentito in procura. Le Ultime notizie sulle indagini

