Pole di Marquez | ma parte settimo

MotoGp – Clamorosa penalizzazione per Marquez a Sepang : niente Pole per lo spagnolo - Valentino Rossi guadagna una posizione in griglia : Marc Marquez è stato penalizzato di ben 6 posizioni in griglia di partenza, stangata per lo spagnolo per aver ostacolato Iannone in qualifica niente pole position per Marc Marquez a Sepang. Il pilota spagnolo, che dopo le qualifiche del Gp di Malesia aveva segnato il tempo più veloce, dovrà accontentarsi della settima casella in griglia di partenza a causa di una penalizzazione inflittagli dalla direzione gara. Il motociclista della Honda ...

MotoGp - Marquez svela : 'ho sfruttato la mia dote migliore per ottenere la Pole - spero in una gara asciutta' : Tuttavia, già nelle FP4 avevamo preso qualche informazione e questo ci è servito per essere competitivi ' le parole di Marquez ai microfoni di Sky Sport MotoGp . ' Abbiamo fatto qualche cambiamento ...

MotoGp - Marquez svela : “ho sfruttato la mia dote migliore per ottenere la Pole - spero in una gara asciutta” : Il pilota della Honda ha parlato della pole position ottenuta in Malesia, l’ottantesima in carriera considerando tutte le classi del Motomondiale Ottantesima pole position per Marc Marquez in carriera in tutte le classi, il pilota della Honda fa la voce grossa anche in Malesia, rifilando distacchi abissali ai propri avversari. AFP/LaPresse Mai in discussione il primo posto per lo spagnolo, accompagnato in prima fila da Zarco e ...

Marc Marquez - GP Malesia MotoGP 2018 : “Importante aver ottenuto la Pole - siamo forti anche sull’asciutto” : Marc Marquez non si accontenta di aver vinto il settimo titolo iridato della carriera con tre gare d’anticipo e si prende anche la pole position del Gran Premio della Malesia, l’80^ in totale nelle tre classi del Motomondiale. Lo spagnolo ha dominato la sessione di qualifica disputata in condizioni di pista bagnata dimostrando ancora una volta l’innata capacità di adattarsi rapidamente a condizioni estreme riuscendo subito ad ...

