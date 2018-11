Pole di Marquez davanti a Zarco e Rossi

MotoGp - Marquez svela : “ho sfruttato la mia dote migliore per ottenere la Pole - spero in una gara asciutta” : Il pilota della Honda ha parlato della pole position ottenuta in Malesia, l’ottantesima in carriera considerando tutte le classi del Motomondiale Ottantesima pole position per Marc Marquez in carriera in tutte le classi, il pilota della Honda fa la voce grossa anche in Malesia, rifilando distacchi abissali ai propri avversari. AFP/LaPresse Mai in discussione il primo posto per lo spagnolo, accompagnato in prima fila da Zarco e ...

Marc Marquez - GP Malesia MotoGP 2018 : “Importante aver ottenuto la Pole - siamo forti anche sull’asciutto” : Marc Marquez non si accontenta di aver vinto il settimo titolo iridato della carriera con tre gare d’anticipo e si prende anche la pole position del Gran Premio della Malesia, l’80^ in totale nelle tre classi del Motomondiale. Lo spagnolo ha dominato la sessione di qualifica disputata in condizioni di pista bagnata dimostrando ancora una volta l’innata capacità di adattarsi rapidamente a condizioni estreme riuscendo subito ad ...

MotoGP - GP Malesia 2018 : risultato qualifiche. Pole di Marc Marquez - Valentino Rossi in prima fila! 5° Dovizioso : Quando il meteo diventa protagonista è sempre Marc Marquez-time! Lo spagnolo, infatti, centra la Pole position del Gran Premio di Malesia 2018 della MotoGP al termine di una qualifica condizionata dall’asfalto bagnato per colpa della pioggia caduta dopo la quarta sessione di prove libere. Il campione del mondo ha, come sempre, trovato il giusto feeling e ha stampato un ottimo 2:12.161 e nessuno è stato in grado di avvicinarsi. Per ...

Moto2 - GP Malesia : Marquez in Pole - Bagnaia 6° davanti a Oliveira : La tranquillità è tutto in certi momenti. E Pecco lo dimostra seduto al box, negli ultimi istanti della qualifica di una gara che potrebbe dargli il titolo. Seduto e sorridente, parlotta con Nieto, ...

Moto2 – Alex Marquez conquista la Pole del Gp della Malesia - il match point di Bagnaia parte dalla 2ª fila : Alex Marquez in pole position al Gp della Malesia: Pecco Bagnaia chiude la seconda fila in Sepang Dopo la pole position di Jorge Martin, sono scesi in pista a Sepang i piloti della Moto2 per le qualifiche del Gp della Malesia. Il più veloce è stato il fratello minore del campione del mondo di MotoGp, Alex Marquez, alla sua terza pole stagionale, seguito da un fantastico Luca Marini e dal francese Quartararo. Bisogna andare alla fine della ...

Moto2 - GP Malesia 2018 : risultati qualifiche. Alex Marquez fa il vuoto e centra la Pole su Marini e Quartararo. Bagnaia 6° - Oliveira 7° : Lo spagnolo Alex Marquez (KAlex EG 0,0 VDS) si sveglia dopo diverse settimane di torpore e domina, senza mezzi termini, le qualifiche di Sepang e centra pole position del Gran Premio della Malesia 2018 di Moto2. Il “fratellino” di Marc dopo aver fatto bottino pieno nelle prove libere, stampa ad inizio sessione il tempo di 2:05.629 e nessuno riesce ad avvicinarsi a tale prestazione. Nel finale, addirittura, Marquez finisce a terra in ...

