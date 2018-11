Pillole di sport | lo sapete perchè l’allenatore viene chiamato mister?

calcioweb.eu

(Di sabato 3 novembre 2018) A cura di Edo Marchionni della sezione UNVS DI Piombino – Lol'allenatore? In realtà la traduzione inglese è coach… Ma nel 1923 l'Inter ingaggiò Robert Spottiwood un allenatore britannico, e siccome pochi italiani conoscevano l'inglese venne facile chiamarlo con una delle poche parole note:, cioè Signore. Così, da allora questo termine per definire un allenatore si è allargato a tutte le squadre risultando ancora in uso oggi.