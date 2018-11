Pierpaolo Pretelli | da Temptation Island Vip a Uomini e Donne

Uomini e donne - Pierpaolo Pretelli da Temptation Island Vip a corteggiatore : Uomini e donne è ormai l’ufficio di collocamento dei tentatori di Temptation Island. Dal docu-reality infatti il dating show di Maria De Filippi attinge a piene mani per trovare nuovi tronisti (Teresa Langella prima, Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli poi) e corteggiatori (Andrea Dal Corso). L’ultima new entry è Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la notizia e, appunto, tentatore a Temptation Island Vip, e ora pretendente della ...

Pierpaolo Pretelli commenta le foto dell’ex Ariadna Romero con Pieraccioni : Le foto di Leonardo Pieraccioni e Ariadna Romero: la reazione di Pierpaolo Pretelli a Pomeriggio 5 Pierpaolo Pretelli ha rotto il silenzio sulle foto di Leonardo Pieraccioni e Ariadna Romero pubblicate da Diva e Donna. Nessun bacio o carineria di troppo, solo complicità e sorrisi. Tanto è bastato per far sussurrare ai maligni di una […] L'articolo Pierpaolo Pretelli commenta le foto dell’ex Ariadna Romero con Pieraccioni proviene da ...

Grande Fratello Vip - guerra fra ex velini. Pierpaolo Pretelli : «Ecco perchè ho litigato con Elia Fongaro» : 'In questa settimana molte persone mi hanno fatto domande in merito al mio ex collega di 'Striscia La Notizia' ed attuale concorrente del GF Vip, il biondo, che ora biondo non è, Elia Fongaro!', sono ...

GF Vip : Pierpaolo Pretelli svela un retroscena su Elia Fongaro : Elia Fongaro e Pierpaolo Pretelli hanno litigato prima del GF Vip? Pierpaolo Pretelli ed Elia Fongaro sono stati gli unici due Velini di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. Scelti tra 400 aspiranti candidati e alle prime armi con il mondo dello spettacolo, i due bei ragazzi hanno conquistato la simpatia del pubblico fin da subito, debuttando nel 2013 nell’edizione di Striscia condotta da Michelle Hunziker e Virginia ...

Pierpaolo Pretelli/ Scambio ambiguo di messaggi con Ivan Gonzalez - perché? (Temptation Island Vip) : Pierpaolo Pretelli, il pubblico rumoreggia su un possibile Scambio di equivochi messaggi tra questi e Ivan Gonzalez. Cosa è accaduto davvero nella prima puntata? (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 10:19:00 GMT)