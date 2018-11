Picchia a morte il figlio di 14 mesi del fidanzato | “Ero stufa di fargli da babysitter”

Bari - bimbi Picchia ti e minacciati di morte in una scuola materna : arrestate 4 maestre : Le quattro maestre , come accertato dai carabinieri anche attraverso l'uso di telecamere, sia autonomamente che in concorso, nell'anno scolastico 2017/2018, mortificavano e picchiavano i piccoli alunni.

Minaccia di morte il sindaco e Picchia un impiegato del Comune per rivedere la ex : Le continue violazioni del 'divieto di avvicinamento' alla sua ex hanno fatto in modo che il gip del tribunale di Udine convertisse la misura adottata in precedenza in una custodia cautelare nel ...