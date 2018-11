Perché ho scelto di mollare tutto e tornare al Sud

ilfattoquotidiano

: @Enzo1844683801 @solodax @Luk73504811 Come vi ho già detto ciò avviene perché al mef hanno scelto per i risarciment… - borghi_claudio : @Enzo1844683801 @solodax @Luk73504811 Come vi ho già detto ciò avviene perché al mef hanno scelto per i risarciment… - marattin : “Da economista avrei scelto il 2,4 o 2,5 di deficit. Ma da ministro avrei preferito un deficit più basso per prima… - mtvitalia : .@mengonimarco ha spiegato molto bene perché ha scelto di chiamare il suo nuovo (attesissimo) album #Atlantico ?? -

(Di sabato 3 novembre 2018) “La fine di un viaggio è solo l’inizio di un altro. Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in primavera quel che si è visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il sole dove la prima volta pioveva. Bisogna risui passi già fatti, per ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre”. Quando attaccai queste parole di José Saramago sull’armadio della mia nuova camera da fuorisede, pensavo a un’ispirazione, di quelle che cullano i ragazzi lontani. Che custodissero pazienti una profezia l’ho capito otto anni dopo, che poi sarebbe ieri, mentre incollavo i lembi dell’ultimo scatolone. Ciao Nord, grazie di, grazie di cuore. Ma cambio vita. Sì, sono uno di quelli che torna al Sud. Ma non uno di quelli che torna a casa. Indietro per andare avanti, per vedere con ...