Pattinaggio artistico | Grand Prix Helsinki 2018 | Yuzuru Hanyu domina dopo il programma

Pattinaggio artistico - Grand Prix Helsinki 2018 : Alina Zagitova conduce lo short program. Shiraiwa in seconda posizione - terzo posto per Hendrickx : Proseguono le competizioni alla Helsinki Arena, impianto sportivo della capitale finlandese questa settimana teatro della terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. In una gara caratterizzata in generale da tante imprecisioni, Alina Zagitova si è piazzata momentaneamente in prima posizione dopo lo short program. La fuoriclasse russa allenata da Eteri Tutberidze ha fatto il suo esordio nel circuito pattinando un ...

VIDEO Pattinaggio artistico - Grand Prix Helsinki 2018 : riviviamo lo short program di Nicole Della Monica e Matteo Guarise - al comando dopo lo short! : Grandissima prestazione per la coppia di artistico azzurra Nicole Della Monica-Matteo Guarise, al comando dopo lo short program nella terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. dopo una piccola incertezza nell’esecuzione del triplo salchow in parallelo, i pattinatori azzurri allenati da Cristina Mauri e Nina Mozer hanno portato a termine nel migliore dei modi il bellissimo programma interpretato sulle ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix Helsinki 2018 : fantastici Nicole Della Monica e Matteo Guarise - al comando dopo lo short program! : É cominciata nel migliore dei modi la terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena eccezionalmente all’Ice Hall di Helsinki, Finlandia, dopo la cancellazione Della classica Cup Of China. Nicole Della Monica e Matteo Guarise si sono infatti portati al comando Della classifica dopo lo short program delle coppie. I pattinatori allenati da Cristina Mauri sono stati autori di un programma ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix Helsinki 2018 : scendono sul ghiaccio i big del singolo - Yuzuru Hanyu in una gara non semplice. Zagitova per confermare la leadership : É arrivato uno dei momenti più attesi della prima parte di stagione. Scenderanno infatti questo fine settimana sul ghiaccio della Helsinki Ice Hall, impianto teatro della terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico, i detentori del titolo olimpico Alina Zagitova e Yuzuru Hanyu, pronti a esordire nel circuito. Yuzuru Hanyu presenterà per la prima volta davanti al pubblico europeo i suoi due bellissimi programmi, ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix Helsinki 2018 : Nicole Della Monica e Matteo Guarise all’esordio nel circuito sognando una stagione da assoluti protagonisti : Il primo podio in una tappa Grand Prix conquistato all’Internationaux De France lo scorso anno. Il meraviglioso quinto posto ai Campionati Mondiali di Milano. I 200 punti superati per la prima volta alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Quanti meravigliosi traguardi hanno raggiunto nella passata stagione Nicole Della Monica e Matteo Guarise, pronti a fare il loro esordio nel circuito Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico nella terza ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2018 : Junhwan Cha - è nata una stella! La rinascita di Tuktamysheva - la scelte dubbie di Medvedeva : A star is born. Giocare con il titolo del film di Bradley Cooper che in questo momento sta spopolando nelle sale cinematografiche è forse il modo migliore per analizzare quanto successo nella seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico, Skate Canada 2018, quest’anno andata in scena alla Place Bell di Laval, Quèbec. L’astro nascente è senza dubbio il coreano classe 2001 Junhwan Cha (piazzatosi al terzo ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix Helsinki 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Lo stadio del ghiaccio della capitale della Finlandia Helsinki Ice Hall, ospiterà questo fine settimana la terza tappa del circuito Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico che, di fatto, sostituisce la classica Cup Of China, quest’anno annullata per problemi di tipo organizzativo. In questa occasione, decisamente più delle altre volte, potremo godere di uno spettacolo di altissima qualità: l’Italia sarà rappresentata dalla ...

Pattinaggio artistico - Golden Bear Zagabria 2018 : Daniel Grassl trionfa nel singolo maschile. Seconda posizione per Elettra Olivotto. Nei Junior trionfo per Gabriele Frangipani - terzo posto per Lucrezia Beccari : Splendide notizie arrivano dalla Velesajam Ice Rink di Zagabria, impianto sportivo della capitale croata teatro della Golden Bear 2018, competizione internazionale di Pattinaggio Artistico giunta alla sua trentesima edizione che ha visto i pattinatori azzurri distinguersi in tutte le categorie. Il mattatore assoluto dell’intera spedizione è stato indubbiamente il giovane altoatesino Daniel Grassl, il quale nella massima categoria ha ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2018 : Hubbell/Donohue trionfano nella danza - doppietta dopo Skate America : Madison Hubbell e Zachary Donohue hanno vinto la prova di ice dance a Skate Canada 2018, seconda tappa del Grand Prix di Pattinaggio artistico. Gli statunitensi, che avevano già chiuso al comando dopo la rhythm dance, sono riusciti a difendere il vantaggio nel programma libero e si sono così imposti con un totale di 200.76 punti precedendo di ben cinque lunghezze la coppia russa composta da Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov (195.17). I due ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2018 : Elizaveta Tuktamysheva in trionfo - Yamashita si ferma a 26 centesimi! Medvedeva rinasce : Elizaveta Tuktamysheva ha vinto Skate Canada 2018, seconda tappa del Grand Prix di Pattinaggio artistico. La Campionessa del Mondo 2015 è tornata alla grande e ha incominciato al meglio la sua seconda vita agonistica imponendosi con un totale di 203.32 punti, appena 26 centesimi meglio di Mako Yamashita. La russa, che aveva letteralmente dominato il programma corto guadagnando addirittura otto punti di margine nei confronti della nipponica, ha ...