Parole da separati in casa Luigi Di Maio | C' è un Contratto | se c’è chi dubita è un

(Di sabato 3 novembre 2018)dain. Noi e Loro. Il Movimento 5 Stelle e la Lega, chi vuole il reddito di cittadinanza e chi non manca di esprimere molti dubbi sui costi e sull'efficacia della proposta chiave del programma pentastellato, confluita neldi Governo.Diparla al Corriere della Sera e avverte Matteo Salvini che il reddito di cittadinanza s'ha da fare, o la coalizione non ha più senso."Siamo stati sempre chiari, Il reddito sarà operativo nei primi tre mesi del 2019. Se vedo un problema non è nelle risorse o nelle norme, ma quando qualcuno non crede in quello che stiamo facendo. Se qualche membro del governo non crede in quello che stiamo facendo allora è un rischio per i cittadini prima di tutto".Il riferimento è ai dubbi espressi da Giancarlo Giorgetti sul reddito di cittadinanza. Secondo il sottosegretario alla Presidenza con ...