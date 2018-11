Parigi | Khachanov primo finalista | Thiem eliminato

Atp Parigi : Khachanov primo finalista : ANSA, - ROMA, 3 NOV - Il russo Karen Khachanov è il primo finalista nel torneo di Parigi-Bercy, ultimo Masters 1000 dell'anno che si sta disputando sul cemento indoor della capitale francese. Il ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : Karen Khachanov asfalta Dominic Thiem e conquista l’accesso alla Finale : Signori e signore un Karen Khachanov di lusso! Il 22enne moscovita conquista la sua prima Finale di un Masters 1000 in carriera superando nella prima semiFinale del torneo di Parigi-Bercy (Francia) il numero 8 del mondo Dominic Thiem con il punteggio di 6-4 6-1 in 1 ora e 10 minuti di partita. Un match dominato da Khachanov, soprattutto nel secondo set, piegando Thiem proprio sul piano della potenza e guadagnando un risultato prestigioso, dopo ...

ATP Parigi Bercy – Khachanov primo finalista : il russo liquida Thiem con facilità : Karen Khachanov è il primo finalista dell’ATP di Parigi Bercy: il giovane tennista russo supera Thiem con facilità e attende il vincitore di Federer-Djokovic In attesa del big match tra Roger Federer e Novak Djokovic, il pubblico dell’ATP di Parigi Bercy viene a conoscenza del primo finalista del torneo francese. A trionfare nella prima semifinale è Karen Khachanov che liquida Dominic Thiem in 1 ora e 12 minuti di gioco. Il giovane talento ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : Zverev fuori con Khachanov - avanti Thiem - Djokovic e Federer : Si vanno a delineare le semifinali del Masters 1000 di Parigi-Bercy: oggi nei quarti di finale la sorpresa di giornata la firma il russo Karen Khachanov, che prende letteralmente a pallate il tedesco Alexander Zverev, e domani sfiderà l’austriaco Dominic Thiem, che batte in rimonta lo statunitense Jack Sock. Rimonta vincente anche per il serbo Novak Djokovic sul croato Marin Cilic, mentre in tarda serata lo svizzero Roger Federer regola in ...

Masters 1000 Parigi Bercy : Djokovic in semifinale - Cilic battuto in tre set. Avanti anche Khachanov e Thiem : L'immediato controbreak ha rimesso subito in gioco il futuro numero 1 del mondo, bravo a non deconcentrarsi e strappare la battuta al rivale nell'ottavo game, decisivo per il 6-3 del terzo set che lo ...

Tennis - Parigi-Bercy quarti : Zverev va k.o. contro Khachanov : Tennis I risultati in diretta Sarà Nishikori l'avversario di Federer nei quarti, mentre l'aria di Parigi torna a far bene a Jack Sock, il campione in carica, l'anno scorso il trionfo gli aprì le porte ...

Tennis - Parigi : Khachanov elimina Zverev : TORINO - Si è aperta con una sorpresa la giornata dedicata ai quarti di finale del ' Rolex Paris Masters ', ultimo Masters 1000 dell'anno dotato di un montepremi di 4.872.105 dollari in corso sul ...

ATP Parigi Bercy – Che battaglia fra Khachanov e Isner : il russo la spunta al tie-break del terzo set : Karen Khachanov avanza ai quarti di finale dell’ATP di Parigi Bercy: il tennista russo supera Isner dopo 2 ore e mezza di match Una vera e propria battaglia senza esclusione di colpi quella fra Karen Khachanov e John Isner negli ottavi di finale dell’ATP di Parigi Bercy. A spuntarla è stato il tennista russo, attualmente numero 18 del ranking, dopo 2 ore e 28 minuti di partita. Khachanov ha vinto il primo set per 6-4, mentre Isner si è ...