blogo

: Paolo Conticini a Blogo: 'Con #Portobello abbiamo fatto un po' male a Tu sì que vales. Ora… - Varych4 : Paolo Conticini a Blogo: 'Con #Portobello abbiamo fatto un po' male a Tu sì que vales. Ora… - SerieTvserie : Paolo Conticini a Blogo: 'Con Portobello abbiamo fatto un po' male a Tu sì que vales. Ora sogno Sanremo... come can… - tvblogit : Paolo Conticini a Blogo: 'Con Portobello abbiamo fatto un po' male a Tu sì que vales. Ora… -

(Di sabato 3 novembre 2018) Sabato è stata un'emozione grandissima,è stata una delle primissime trasmissioni che mi tenevano incollato alla televisione insieme alla mia famiglia quando avevo 8 anni. Far parte del cast di questa pietra miliare della tv è stata una emozione unica, quando è partita la sigla avevo il cuore in gola. La soddisfazione è grande, la prima puntata è andata bene. Gli ascolti sono stati positivi. Tu sì que vales ha vinto la serata? È un colosso. Da parte nostra c'era la voglia di vincere, ma soprattutto di fare bene. Pensare di sbaragliare tutto sarebbe stato da presuntuosi. Gliun po', glitolto qualche punto, va bene così.commenta così ai microfoni diil nuovo debutto disu Rai1. Lo fa a poche ore dalla seconda puntata, in onda stasera. Nel programma condotto da Antonella Clerici l'attore pisano ricopre il ruolo di ...