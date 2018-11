Pallavolo – Millenium fa visita al giovane Club Italia a Milano

Pallavolo – Incontro Millenium Savallese Brescia e Banca Valsabbina : presentate le nuove maglie e tante iniziative : Incontro Millenium Savallese Brescia e Banca Valsabbina: presentate le nuove maglie e diverse iniziative interessanti Ieri pomeriggio, lunedì 29 ottobre, presso la Sala Veranda del Centro Pastorale Paolo VI in via Gezio Calini 30 a Brescia, i vertici dell’istituto di credito, attivo nel territorio Bresciano dal 1898, hanno incontrato le Leonesse bianconere e la dirigenza Millenium nelle figure del presidente Roberto Catania e il ...

Pallavolo – Serie A1 : la Banca Valsabbina Millenium paga l’emozione dell’esordio : Novara vince 3-0 : La sfida tra Banca Valsabbina Millenium e Novara, alla prima giornata di campionato di Serie A1 femminile di Pallavolo, finisce con una netta sconfitta per la squadra di Brescia Nel debutto assoluto nella Serie A1 Samsung Galaxy Cup la Millenium Brescia, piena di esordienti assolute nel massimo torneo (Parlangeli, Villani, Washington, Biava) è sconfitta in tre set dall’Igor Novara, vice campione d’Italia. Washington e Nicoletti ...

Pallavolo - Millenium-Chieri anticipata a sabato 22 dicembre : il match verrà trasmesso in diretta tv : Inizialmente prevista per domenica 23 dicembre alle 17, il match tra Millenium e Chieri si disputerà sabato 22 dicembre alle 20.30 La gara interna 3074 dell’undicesima giornata di regular season. in programma tra Banca Valsabbina Millenium Brescia e Reale Mutua Fenera Chieri di domenica 23 dicembre 2018 ore 17.00 è stata anticipata a sabato 22 dicembre ore 20.30, con diretta televisiva su Rai Sport + HD. “Sarà per Millenium un ...

Pallavolo - quattro targhe al merito sportivo per la Millenium Brescia dalla Fipav Lombardia : La cerimonia di Fipav Lombardia vede protagonista Millenium. Giovedì due Leonesse ospiti a Radio BresciaSette Il 2018 è stato e sarà un anno da incorniciare per la Millenium Brescia. La promozione in serie A1 è stato l’apice di un successo costruito con pazienza, e nel corso dei mesi successivi sono arrivati numerosi riconoscimenti da parte dei vari enti sportivi, amministrazioni locali, testate giornalistiche, ai dirigenti ...

Pallavolo - la Millenium Brescia chiude al terzo posto il Memorial Brambilla-Verga : battuto 3-2 il Bisonte : Bella soddisfazione per le Bresciane che trovano la vittoria in un match altalenante ma divertente, quindi c’è la medaglia di bronzo al Memorial Brambilla-Verga Si è concluso in maniera positiva per le Leonesse il Memorial Brambilla-Verga di Ostiano. La Banca Valsabbina Millenium Brescia chiude con una vittoria bella e sofferta, per il terzo gradino del podio. Mazzola opta per il sestetto composto da Di Iulio in cabina di regia ...

Pallavolo – Torneo Brambilla Verga : Millenium ko in semifinale - ko con la Zanetti Bergamo per 3-0 : Al Torneo Brambilla Verga di Ostiano una buona Millenium si fa stoppare dalla Zanetti Bergamo (3-0), oggi alle 15.30 la finalina contro Il Bisonte Firenze Banca Valsabbina mette in evidenza Villani e Rivero con 10 punti a testa e per alcuni tratti del match gioca punto a punto con Bergamo, poi alcune ingenuità fanno la differenza nei finali di set e costringono la compagine bresciana ad accontentarsi del match per il bronzo (domani ore ...

Pallavolo - la Millenium ospite domenica alla Race for the Cure 2018 : Millenium a sostegno dell’iniziativa di Komen per la lotta ai tumori del seno. domenica mattina le Leonesse saranno prima sul palco poi allo stand di Banca Valsabbina e FIPAV Brescia: tutti in campo per la prevenzione Un invito speciale, fortemente voluto dal nuovo title sponsor Millenium, ovvero Banca Valsabbina, che ha rinnovato la local partnership con l’associazione Susan G. Komen Italia, onlus attivissima per la ...

Pallavolo – Millenium Brescia - parla Mazzola : “test utili - stiamo affinando i nostri meccanismi” : Il coach delle Leonesse analizza il percorso a metà della preparazione, con un occhio a quanto fatto e uno a quanto c’è da fare prima del 28 ottobre, data di esordio in campionato Coach Mazzola, si appresta a guidare le Leonesse della Millenium Brescia nel primo loro campionato di A1 (Foto RmSport). “Con l’allenamento congiunto con la Pomì svoltosi a Casalmaggiore si è conclusa la quinta settimana di allenamento, praticamente ...

Pallavolo - la Millenium Brescia presenta l’americana Washington : “orgogliosa di indossare questa maglia” : presentata nella sede del nuovo sponsor la giocatrice dal Colorado, subito a suo agio nel mondo Millenium: “fiera di essere qui, ambiente ottimo” Al via la sesta settimana di preparazione in casa Banca Valsabbina Millenium Brescia, caratterizzata da una doppia presentazione: la prima sul piano tecnico e la seconda su quello sponsor. Ieri pomeriggio, presso la sede del nuovo top sponsor Olimpia Splendid a Cellatica (Brescia), è ...

Pallavolo - la Millenium Brescia sconfitta dalla Pomì in un test match : buone le indicazioni per coach Mazzola : Ancora senza Pietersen, le Leonesse strappano solo un set alla Pomì. Alcuni buoni segnali di crescita ma il lavoro da fare è ancora tanto. Veglia: “siamo sulla strada giusta, cresciamo” Nuova tappa di avvicinamento della Banca Valsabbina Millenium Brescia verso l’esordio nel campionato di A1. Le Leonesse, guidate da Enrico Mazzola, hanno affrontato la Pomì Casalmaggiore in un test match di importante valore. ...

Pallavolo – Un nuovo sponsor per la Millenium Volley : Olimpia Splendid è nuovo top sponsor del Volley Millenium Olimpia Splendid, gruppo industriale italiano che si distingue nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti nel mondo della Climatizzazione, del Riscaldamento, del Trattamento dell’Aria e dei Sistemi Idronici, è il nuovo Top sponsor di Millenium Volley. Olimpia Splendid sceglie di entrare nel mondo dello sport in una disciplina come la Pallavolo, e in ...

Pallavolo - finisce in parità l’amichevole della Millenium Brescia con la Delta Informatica Trentino : Le Bresciane prive di Pietersen pareggiano contro l’A2 trentina. Arrivano segnali incoraggianti da Rivero, in costante miglioramento. Nicoletti top scorer, bene Villani finisce in parità con il risultato di 2 set a 2 il ritorno del test match della Banca Valsabbina contro la Delta Informatica Trentino, interessante formazione di serie A2 guidata da coach Negro. L’allenamento congiunto, disputato a Storo (Trento) ed inserito nel ...

Pallavolo - nuova partnership per la Millenium Brescia : ItCore sarà main sponsor del settore giovanile : La società Bresciana ha firmato un contratto di sponsorizzazione con la ItCore Spa per quanto riguarda il settore giovanile L’Azienda Bresciana di via Fura sarà sponsor delle giovanili Millenium. ItCore SpA è azienda all’avanguardia nelle infrastrutture ICT a supporto di tutto il mondo informatico, con particolare riguardo al mondo industriale e produttivo. Nata nel cabling, ha trovato il suo spunto di sviluppo nel networking, nel wi-fi e ...

Pallavolo - la Millenium cede in amichevole alla Zanetti Bergamo : Pietersen e Villani in doppia cifra : Le orobiche superano 4-0 Brescia che ritrova Di Iulio, dopo un primo set rivedibile le Leonesse si rimettono in carreggiata e macinano esperienza Terza uscita precampionato della Banca Valsabbina Brescia che, ancora priva di Washington, ha sostenuto un allenamento congiunto con la Zanetti Bergamo nella prestigiosa cornice del PalaNorda di Bergamo. In doppia cifra Pietersen e Villani con 13 punti a testa, mentre per le rossoblù Mingardi con ...