P Civile | NordEst | situazione apocalittica Emilia Romagna | è ansia per il Po

P. Civile : NordEst - situazione apocalitticaEmilia Romagna - ansia per il Po : Da Belluno parla il direttore della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli. In Emilia Romagna un'allerta arancione che riguarda la pianura emiliana orientale e la costa ferrarese e criticità gialla per la pianura emiliana centrale.