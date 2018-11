Operaio di 18 anni morto a Milano | il commovente ricordo della sua prof | ' Il tuo lavoro

Udine - Operaio di 35 anni della cartiera muore incastrato in un macchinario : L'operaio lavorava alla cartiera Reno De Medico di Ovaro, in provincia di Udine. E' rimasto schiacciato da un macchinario ed è morto sul colpo. Ancora ignote le cause dell'incidente.Continua a leggere

Lecce : muore in ospedale la donna ferita in una lite tra due famiglie. Arrestato un Operaio di 57 anni : PRIMAPRESS, - Lecce - Non ce l'ha fatta una delle due donne rimaste gravemente ferite ieri sera a tarda ora dopo l'aggressione di un vicino di casa. La donna è morta nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce ...

Operaio di 53 anni muore intossicato in azienda mentre fa derattizzazione : MOGLIANO - Tragedia in azienda: un incidente sul lavoro alla Eurocinque di Mogliano in via Zero Branco ha provocato la morte di un Operaio di 53 anni, M. F., esterno all'azienda, dovuta probabilmente ...

Novello sotto choc per la morte dell'Operaio di 29 anni : annullati gli eventi di "Attraverso Festival" : In una nota stampa, l'organizzazione di Attraverso Festival annuncia con profonda tristezza l'annullamento degli spettacoli previsti per oggi , sabato 1 settembre, a Novello, in provincia di Cuneo. E' ...