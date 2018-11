Nuova Caledonia | la colonia che vuole restare francese

Oceania : intense scosse di terremoto in Nuova Caledonia - forte sequenza in atto : Intensa sequenza di terremoti a largo della Nuova Caledonia , paura nella notte. Due forti scosse di terremoto sono state registrate oggi, 16 ottobre 2018, esattamente alle 02.28 e alle 03.03...

Terremoti : due forti scosse in Nuova Caledonia [DATI] : Due forti scosse di terremoto sono state rilevate dalla Sala Sismica INGV-Roma in Nuova Caledonia, in mare: un evento magnitudo Mwp 6.6 si è verificato alle 02:28:15 ora italiana ad una profondità di 10 km, e successivamente è stato registrato un sisma magnitudo Mwp 6.8 alle 03:03:44 con medesimo ipocentro. L'articolo Terremoti: due forti scosse in Nuova Caledonia [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.