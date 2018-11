Nuoto | Santo Condorelli acquisisce la cittadinanza italiana | è eleggibile per la squadra

sportfair

(Di sabato 3 novembre 2018) Il nuotatore ha completato l’iter per avere la, dunque sarà adessoper la Nazionale azzurra Al Nico Sapio ci sarà un azzurro in più. E’che ha completato l’iter per acquisire lasportivae diventareper lanazionale. L’atleta tesserato per l’AureliaUnicusano nuoterà alla quarantacinquesima edizione del Nico Sapio, intitolato alla memoria del giornalista Rai che morì insieme con una selezione della nazionale in seguito all’incidente, occorso in fase di atterraggio, del Convair Lufthansa a Brema, nel 1966. Lo scenario sarà la piscina Sciorba di Genova dal 9 all’11 novembre (primi due giorni dedicati ad Assoluti e Juniores, la domenica riservata ad Esordienti e Ragazzi). Batterie alle 9 e finali alle 16.30 venerdì e alle 18.00 sabato. ...