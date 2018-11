Novara contro abiti succinti e bici ai pali | la crociata del Comune per la ' decenza'

Si lancia dal treno in corsa forse per sfuggire ai controlli - morto un uomo sulla Chivasso-Novara : È morto dopo essersi lanciato dal treno, probabilmente per evitare alcuni controlli. Si tratterebbe di un uomo di colore, passeggero del regionale 20013 Chivasso-Novara. Stando alle prime informazioni si sarebbe gettato dal convoglio in corsa per evitare di essere controllato dalla polizia ferroviaria. Lo rende noto il 118. Inutili i soccorsi.La circolazione ferroviaria, interrotta tra Santhià e Vercelli sulla linea storica, ...