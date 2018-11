Nel governo è lite sulla prescrizione Mentre De Falco alza il tiro su Di Maio

Prescrizione - scontro Nel governo. Bongiorno contro Bonafede : 'Blocco sarebbe bomba nucleare sul processo' : È scontro tra Giulia Bongiorno e Alfonso Bonafede sul blocco della Prescrizione. ' La sospensione della Prescrizione' al primo grado di giudizio 'è una bomba nucleare sul processo. Sono molto ...

Sondaggi - la Lega sale 34 - 7% togliendo voti al M5S. Stabili i consensi al governo nonostante le tensioni Nella maggioranza : La Lega di Matteo Salvini continua a raccogliere consensi, raggiungendo così il 34,7%, la percentuale più alta di sempre. Rimane stabile invece il Movimento 5 Stelle al 28,7% (+0,2%), seguito dal Pd con il 16,5% (-0,6%) e Forza Italia con l’8,7% (+0,9%). Sempre più staccati invece, + Europa e Fratelli D’Italia, entrambi fermi al 2,7%, e Leu al 2,1%. È quanto emerge dagli ultimi Sondaggi commissionati dal Corriere della Sera a Nando ...

Si muove il governo : "Stop a cartelle e imposte Nelle zone disastrate" : È il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli, ad annunciare l'intenzione di intervenire, in particolare in Liguria e Veneto, per sospendere il prelievo fiscale nei confronti dei contribuenti che ...

Luigi Di Maio - avvertimento a M5s e Giancarlo Giorgetti : 'Chi non crede Nel governo è un rischio' : 'Esiste un contratto e va rispettato da entrambe le parti'. Luigi Di Maio sceglie il Corriere della Sera per lanciare il suo diktat alla Lega e alla minoranza del M5s . Niente scherzi, a cominciare ...

Il messaggio di Di Maio a chi Nel governo ha dubbi sul reddito di cittadinanza : "Abbiamo firmato un contratto di governo che va rispettato da entrambi i contraenti": ad affermarlo è il vicepremier Luigi Di Maio in un'intervista al Corriere della Sera. Di Maio ha replicato ai dubbi del sottosegretario Giancarlo Giorgetti sul reddito di cittadinanza ribadendo che "sarà operativo nei primi tre mesi del 2019". "Se vedo un problema", ha aggiunto, "non ...

Tap - vi siete chiesti perché non è Nel contratto del governo mentre Tav sì? : Vi siete chiesti perché Tap non è nel contratto del governo mentre Tav sì? Rispondendo a questo dubbio, troverete il bandolo della matassa che mostra i “pentastellette” nel pieno della loro vacuità. A meno che una manina non abbia tolto il dossier Tap dal contratto del governo, dobbiamo tornare a quei giorni con la memoria. Possiamo affermare che se oggi abbiamo una ministra del Sud lo dobbiamo alla firma del contratto di governo? Sì. Una ...

Prescrizione - tensione Nel governoLega : "No alla proposta Bonafede" : Come ampiamente prevedibile, si apre un nuovo capitolo di tensione nel governo. Stavolta sul tema giustizia. Dopo 2 giorni di silenzio la Lega boccia la proposta di Bonafede sulla Prescrizione Segui su affaritaliani.it

Sondaggi - Salvini è il leader più gradito e ancora più forte Nel governo : per il 58% “è lui che comanda”. M5s cala al 27 - 6% : La Lega resta il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani e continua a gravitare intorno a quota 30 per cento. Sono gli esiti del Sondaggio realizzato da Demos per La Repubblica, secondo cui a cinque mesi dalle politiche del 4 marzo il Carroccio è l’unico partito che cresce, fagocitando gli altri. Anche il Movimento 5 stelle, sceso nella rilevazione al 27,6%, cinque punti sotto il risultato delle urne. Allo stesso modo, Matteo ...

Brasile - il giudice che ha condannato Lula sarà il superministro di Giustizia e Sicurezza Nel governo Bolsonaro : E' stato il magistrato simbolo della 'mani pulite' versione brasiliana, il Di Pietro sudamericano che dalla sua roccaforte di Curitiba è riuscito a condannare l'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva,...

Prescrizione - Bonafede : “Mal di pancia Lega? Non mi risulta. C’è scritto Nel contratto di governo” : “Non mi risultano mal di pancia della Lega, considerando che gli interventi sulla Prescrizione erano nel contratto di governo”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ospite di ‘Otto e mezzo’ su La7. Le parole di Bonafede cozzano con le dichiarazioni del capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, secondo cui l’emendamento al ddl anticorruzione che introduce la sospensione della Prescrizione dopo la ...

M5s apre Nel governo fronte prescrizione - gelo della Lega : Insomma ci sarà certamente bisogno di un supplemento di riflessione politica tra M5s e Lega, soprattutto se il Carroccio non vuole scontentare Forza Italia che si è scagliata - insieme a una parte ...

Stupri - parla il ministro Bonafede : "La castrazione chimica non è Nel contratto di governo" : "Non c'è alcuna iniziativa del governo in relazione all'introduzione della castrazione chimica e non vi è alcuna indicazione in tal senso nel contratto di governo". Parola del guardasigilli Alfonsdo Bonafede.Il ministro della Giustizia del Movimento 5 Stelle ha risposto al question time alla Camera dei deputati a un'interrogazione di Fratelli d"Italia relativa all'ipotesi di castrazione chimica per gli stupratori e responsabili di violenze ...

Dl Genova - Pd vs M5s e governo : “Condoni e fanghi nascosti Nel decreto - porcate firmate Di Maio” : Tensione e polemiche alla Camera nel giorno del voto sul decreto Genova. Ad attaccare il governo M5s-Lega sono stati i deputati della sinistra, Pd e Liberi e Uguali, scagliandosi sul tema condoni, non soltanto sul caso Ischia, ma anche in merito a quanto previsto nel provvedimento per il Centro Italia, nelle aree colpite dal terremoto. Tra le più critiche la deputata Alessia Morani: “Quando fate i condoni, non date la responsabilità al Pd. ...

Adinolfi : "È nata la mia terza figlia - il governo mi deve un terreno e un valvassino : vorrei ToniNelli a zapparmi la terra" : Mario Adinolfi, leader del movimento politico Popolo della Famiglia, torna a far parlare di sé e questa volta si rivolge al governo. "È nata la mia terza figlia, ora il governo deve darmi un terreno. Spero mi diano anche un valvassino, mi piacerebbe avere un Toninelli che mi zappi la terra così ritornerebbe ad una dimensione a lui adeguata", ha dichiarato ai microfoni di Radio Cusano Campus durante la trasmissione L'Italia ...