Negramaro | Giuliano Sangiorgi diventa papà | è nata Stella | la figlia del cantante e della

Grande gioia per il cantante dei Negramaro - Giuliano Sangiorgi : è nata la prima figlia Stella : Giuliano Sangiorgi e la compagna Ilaria Macchia sono diventati genitori. La scorsa notte, a Roma, è nata Stella, prima figlia del frontman dei Negramaro. L’annuncio è arrivato direttamente dai profili social della band, attraverso i quali... L'articolo Grande gioia per il cantante dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi: è nata la prima figlia Stella proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro papà : è nata la sua prima figlia : È nata la sua prima figlia e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro ha subito voluto condivide-re questa gioia con i fan. Il cantante ha inaugurato così, con la notizia più bella, la sua nuova pagina Instagram, pubblicando anche la foto della piccola che, come fa sapere il neo papà nel post, è nata a Roma alle 2,35 di sabato 3 novembre. “Benvenuto amore mio”, ha scritto lui sotto alla foto della bambina. Stella, questo il nome che hanno scelto i ...

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro è diventato papà : è nata una ‘piccola’… Stella! : Giuliano Sangiorgi dei Negramaro è diventato papà, il cantante pugliese lo ha annunciato sui social network “È nata Stella Sangiorgi. Roma ore 2.35. 3 novembre 2018. Benvenuta amore mio! “: così Giuliano dei Negramaro annuncia sui social la nascita della sua primogenita. Il cantante di Lecce ha avuto la gioia di veder nascere la sua piccola Stella, frutto dell’amore dell’artista pugliese e della compagna Ilaria ...

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro è diventato papà : è nata una ‘piccola’ Stella! : Giuliano Sangiorgi dei Negramaro è diventato papà, il cantante pugliese lo ha annunciato sui social network “È nata Stella Sangiorgi. Roma ore 2.35. 3 novembre 2018. Benvenuta amore mio! “: così Giuliano dei Negramaro annuncia sui social la nascita della sua primogenita. Il cantante di Lecce ha avuto la gioia di veder nascere la sua piccola Stella, frutto dell’amore dell’artista pugliese e della compagna Ilaria ...

È nata la figlia di Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia - i Negramaro accolgono Stella (foto) : Nella notte tra il 2 e il 3 novembre è nata la figlia di Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia, la piccola Stella: i Negramaro ne hanno dato l'annuncio sui loro canali social con una foto della neonata e un primo piano del classico braccialetto identificativo. La figlia del frontman della band e della scrittrice e sceneggiatrice è venuta al mondo a Roma, città in cui ormai da anni Sangiorgi vive con la compagna e ha che ha scelto per la nascita ...

Giuliano Sangiorgi papà : è nata la prima figlia del cantante dei Negramaro : Negramaro: come si chiama la prima figlia di Giuliano Sangiorgi Fiocco rosa per Giuliano Sangiorgi. Il cantante è diventato per la prima volta padre grazie alla compagna Ilaria La Macchia, di professione scrittrice. I due sono diventati genitori della piccola Stella all’alba di sabato 3 novembre. A dare l’annuncio è stato il leader dei Negramaro […] L'articolo Giuliano Sangiorgi papà: è nata la prima figlia del cantante dei ...

È nata Stella - la figlia di Giuliano Sangiorgi e Ilaria La Macchia. Gli auguri degli zii Negramaro : Fiocco rosa in casa Sangiorgi. È nata a Roma la prima figlia del cantante dei Negramaro e di Ilaria La Macchia. A dare l'annuncio è papà Giuliano che per l'occasione ha inaugurato la sua nuova pagina Instagram. Visualizza questo post su Instagram È nata Stella Sangiorgi Roma ore 2.35 3 novembre 2018 Benvenuta amore mio! ⭐ @i.lariamacchia Un post condiviso da Giuliano Sangiorgi ...

Testo e video di Niente in cambio dei Cor Veleno feat. Giuliano dei Negramaro e Roy Paci nel ricordo di Primo Brown : Niente in cambio dei Cor Veleno feat. Giuliano dei Negramaro e Roy Paci ha debuttato in radio e su Youtube col video ufficiale venerdì 2 novembre. Si tratta del nuovo singolo del gruppo composto da Squarta e i rapper Primo (venuto a mancare quasi tre anni fa) e Grandi Numeri, considerato una delle realtà più interessanti e di qualità della scena rap nostrana degli ultimi vent'anni per l'intensità dei testi e la scelta di temi certamente molto ...