NBA | Luke Walton già sotto pressione | Magic Johnson chiede vittorie immediate

NBA - Luke Walton non ci sta : "Non ci fischiano mai nulla". Ma LeBron evita la polemica : Portare a casa la prima vittoria stagionale sta diventato più complicato del previsto per i Lakers, battuti in volata all'overtime dagli Spurs e costretti a rimandare un appuntamento sempre più atteso.

NBA – Luke Walton fa chiarezza : “ecco come verrà gestito il minutaggio di LeBron James” : Dopo le 82 partite giocate nella regular season passata, LeBron James potrebbe essere impiegato in maniera più ‘conservativa’ in maglia Lakers: Luke Walton fa chiarezza La scorsa stagione, complice la complicata situazione dei Lakers che, prima in estate e dopo a febbraio, hanno rivoluzionato il proprio roster, LeBron James ha giocato tutte le 82 partite di regular season. Un dispendio di energie non indifferente per qualsiasi ...