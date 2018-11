Napoli | ultima chiamata per vedere Bianca e Maggie

Napoli - l'ultima crociata di de Magistris : 'Gli attori di fiction smitizzino i boss' : Il mondo della comunicazione è fondamentale'. 'Abbiamo il dovere di raccontare - ha detto ancora il sindaco - sopratutto per chi l'alternativa non la vede, o la vede con maggiore difficoltà, perché ...

Due casi di colera a Napoli : colpiti mamma e figlio. Comparso dopo 45 anni da ultima epidemia : Due casi di colera , per la prima volta in Italia a 45 anni dall' ultima epidemia : colpiti una madre e il figlio di soli 2 anni . Il vibrione è stato isolato, presso l'Ospedale Cotugno di Napoli , nelle ...

1994 - La serie - riprese in corso a Napoli per l'ultima stagione : Si chiuderà nel 2019 la trilogia nata "da un'idea di Stefano Accorsi" ed iniziata con 1992, proseguita con 1993 ed in attesa, ora, di 1994. Le riprese sono iniziate quest'estate in Sardegna, ed ora proseguono a Napoli, dove a Palazzo Reale -rivela Il Mattino- si sta girando una delle scene clou dell'ultima stagione, ovvero il G7 presieduto da Silvio Berlusconi (interpretato da Paolo Pierobon), premier da appena 100 giorni. E' il G7, per ...