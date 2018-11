Napoli | sì a Cavani

Napoli - la carica dei 50 mila. Cullando il sogno - proibito? - Cavani : C'e un dato di Napoli-Empoli di ieri sera che è stato sottovalutato: erano oltre 30.000 gli spettatori presenti, come con la Roma. Il segnale chiaro che l'entusiasmo sta tornando e che... Napoli-Psg ...

Napoli-Psg : al San Paolo è tempo di ritorni per Buffon e Cavani : Napoli-Psg– Ci sono ritorni e ritorni, ci sono avversari e avversari. Ci sono idoli e rivali, anche se questi giocano nella stessa squadra, anche se questi saranno i tuoi prossimi avversari europei. E’ la strana storia del Napoli: ovviamente stiamo parlando di Edinson Cavani e Gigi Buffon, vecchie conoscenze (a loro modo) degli azzurri, e ora […] L'articolo Napoli-Psg: al San Paolo è tempo di ritorni per Buffon e Cavani ...

Calciomercato Napoli - Cavani : colpo da 30 milioni : In casa Napoli, da qualche giorno a questa parte, non si parla d'altro: tra Scudetto e Champions League, il tema forte in casa partenopea resta il possibile ritorno di Edinson Cavani. Ad alimentare le speranze dei tifosi è stato proprio il recente confronto tra Napoli e Paris Saint-Germain in coppa, con l'incontro affettuoso tra Aurelio De Laurentiis ed il 'Matador' nella 'pancia' dello Stadio Parco dei Principi.

Zamparini : 'Cavani? Napoli è la sua città' : Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RMC Sport: 'Cavani? Napoli è la sua città. Cavani ha una dote pazzesca: è capace di correre due partite di fila avanti e indietro senza stancarsi. Una volta Guidolin non lo convocò, dissi a Foschi che ...

Napoli - torna di moda Cavani? "Interesse fa piacere - ma per ora non ci penso" : C'è voglia di crederci. Soprattutto dopo l'apertura fatta da Aurelio De Laurentiis a proposito di un eventuale ritorno di Edinson Cavani. Questione di soldi, ovviamente. Se l'attaccante del Psg ...

Napoli - Cavani : 'Che emozione tornare al San Paolo' : ROMA - Cavani ha vinto il Golden Foot 2018. L'attaccante uruguayano del Psg ha raccontato l'emozione per il premio ricevuto a Montecarlo, ma anche quelle di un ritorno imminente al San Paolo. Da ...

Cavani si appresta a tornare al San Paolo da avversario : “l’interesse del Napoli fa piacere” : Edinson Cavani corteggiato da diverse sessioni di mercato dal Napoli del patron De Laurentiis, la querelle non è affatto conclusa Edinson Cavani ieri sera è stato premiato con il Golden Foot 2018. Il campione del Psg, a margine della premiazione, ha parlato anche delle voci di mercato e del suo ritorno a Napoli da avversario nella prossima gara di Champions League: “Andremo al San Paolo per giocarcela ma così sarà per loro. tornare ...

Psg - Cavani : “Napoli? Rumors fanno piacere ma il mercato è così” : Edinson Cavani, attaccante del Psg vincitore del Golden Foot 2018 a Montecarlo, ha parlato anche del suo possibile ritorno al Napoli: “Futuro al Napoli? In questi anni di carriera, ho capito che si parla tanto. Mi fa tanto piacere essere qui, mi emoziono tra così tante leggende. Sono davvero orgoglioso di essere qui, il mercato […] L'articolo Psg, Cavani: “Napoli? Rumors fanno piacere ma il mercato è così” proviene da ...

Napoli - contatti avviati per la trattativa Cavani : le ultime : Quello che in estate è stato un sogno, ora per i tifosi del Napoli sta diventando realtà. Sarebbe stata intavolata una vera e propria discussione tra il club azzurro e l’attaccante uruguayano per valutare concretamente l’ipotesi di un ritorno del Matador al Napoli. Da un’emittente televisiva napoletana è apparso il messaggio che ha fatto gioire […] L'articolo Napoli, contatti avviati per la trattativa Cavani: le ultime ...

Il sogno di Cavani : tornare a Napoli - : Nella recente sfida di Champions League al Parco dei Principi, Cavani non ha lesinato messaggi d'amore all'indirizzo del suo amato Napoli. Tanti i selfie con chi, a Napoli, l'ha sempre stimato e amato.

Napoli - parla l'avvocato di Cavani : 'In cuor suo vuole tornare' : Lo dico da tifoso, riavere Cavani a Napoli vuol dire lottare alla pari con le grandi in Italia e nel mondo. Leggevo che c'erano problemi con i laterali con i laterali, che ieri non mi pare abbiano ...

Napoli - l'avvocato di Cavani : 'In cuor suo vuole tornare' : Lo dico da tifoso, riavere Cavani a Napoli vuol dire lottare alla pari con le grandi in Italia e nel mondo'. Napoli, De Laurentiis chiama Cavani Tutte le notizie sul Napoli De Laurentiis: Porte ...

L’abbraccio con De Laurentiis e quella frase sibillina di Giuntoli : il Napoli sogna il ritorno di Cavani : Edinson Cavani è ancora il sogno di mercato del Napoli: l’abbraccio con De Laurentiis e le parole di Giuntoli infiammano i sogni dei tifosi Addio, incomprensioni e velenose frecciatine. Edinson Cavani e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si erano lasciati così. Poi la scorsa estate i rumor di mercato, la possibilità di un clamoroso ritorno e l’amore di una città caldissima come Napoli che torna a bruciare forte. ...

Psg Napoli - Cavani saluta il suo vecchio club : abbracci con De Laurentiis e baci con 'Tommy' : Cinque anni e poco più. Tanto ci è voluto per far rincontrare due mondi, un tempo uniti in un unico sodalizio, poi separati per raggiungere rispettive ambizioni. Da una parte Edinson Cavani, dall'...