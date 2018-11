Napoli | Mertens prevede il gol di Milik | esulta prima del tiro del polacco VIDEO

Mertens fa tripletta - il Napoli cala il pokerissimo : Classica partita che precede i grandi appuntamenti. Anche se involontariamente, il Napoli l'ha interpretata così: turnover abbondante, gioco poco spettacolare, pragmatismo allo stato pure e un contropiede micidiale che colpisce mentre gli altri provano a farsi belli nel palleggio. Con un superCiro Mertens basta e avanza per mettere sotto un Empoli che ha provato a giocarsela a viso aperto, alzando il volume del match, portando un pressing ...

Calcio - il Napoli travolge per 5-1 l’Empoli. Mertens MVP dell’incontro e autore di una tripletta : Napoli a forza 5. I partenopei travolgono l’Empoli al San Paolo vincendo per 5-1: mattatore della gara è ancora una volta Dries Mertens, autore di una tripletta. Il belga è ora a 7 reti segnate in 11 reti di campionato, eguagliando il compagno di squadra Lorenzo Insigne (anche lui a segno questa sera) e lo juventino Cristiano Ronaldo nella classifica marcatori (nella quale in testa c’è ancora il polacco Piatek). A segno, per il Napoli, anche il ...

Il Napoli trionfa sull'Empoli - vince 5-1 e si porta a meno 3 dalla Juventus. Tripletta di Mertens : Il Napoli supera 5-1 l'Empoli nell'anticipo dell'undicesima giornata di Serie A. I campani si portano sul 2-0 nel primo tempo grazie alle reti di Insigne al 9' e di Mertens al 38'. Nella ripresa i ...

Napoli-Empoli - Ancelotti : “Ha giocato meglio l’Empoli. Insigne-Mertens coppia difficile da lasciar fuori” : Napoli-Empoli, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato della vittoria contro l’Empoli: “In partita sono stato più arrabbiato che emozionato. Il risultato dice che abbiamo fatto una grande partita, ma penso che l’Empoli abbia giocato meglio di noi, ha avuto più controllo di noi. […] L'articolo Napoli-Empoli, Ancelotti: “Ha ...

Napoli-Empoli 5-1 : gol di Insigne - Mertens - tripletta - - Milik e Caputo : Straripante e spettacolare: il Napoli ne rifila cinque all'Empoli e si stacca da solo al secondo posto in attesa del risultato dell'Inter. La notte è tutta di Dries Mertens che non risparmia nulla all'...

Che spettacolo questo Napoli : Mertens ed Insigne distruggono l’Empoli - ma resta un “tarlo” ad Ancelotti : Mertens ed Insigne hanno massacrato l’Empoli, una grande partita da parte del Napoli che adesso attende il PSG con il morale a mille Il Napoli ha vinto contro l’Empoli, accorciando a -3 sulla Juventus che domani giocherà contro il Cagliari all’Allianz Stadium. Una gara “strana” quella odierna del San Paolo, nella quale i partenopei hanno vinto 5-1, dando la sensazione di avere sempre l’incontro in mano, ...