Napoli-Hysaj | manca l' intesa per il rinnovo

Napoli - Hysaj : “Lavorare con Ancelotti è stimolante” : “Siamo un gruppo forte e competitivo. Abbiamo la capacità di lottare contro tutti sia in campionato che in Champions League“. Consapevolezza e fiducia nei propri mezzi, ottimismo e voglia di superarsi nelle parole del difensore del Napoli Elseid Hysaj, ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Gli azzurri dovranno vedersela prima con l’Udinese e poi con il Psg. “Veniamo dalla sosta e siamo già pronti per ripartire al ...