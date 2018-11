Napoli | gli effetti della bomba d' acqua | rischio crolli sul lungomare di via Partenope

Juventus-Cagliari live dalle 20.30 Allegri vuole tenere il Napoli lontano : La Juventus capolista torna di fronte ai propri tifosi ed ospita nella partita delle ore 20.30 del sabato il Cagliari di Rolando Maran; i bianconeri, proiettati alla sfida di mercoledì prossimo contro ...

Juve e Napoli - attente a quest’Inter! Truppa Spalletti sontuosa contro un Genoa svogliato : l’effetto Juric è disastroso : Luciano Spalletti sarà senz’altro soddisfatto della sua Inter ancora una volta vittoriosa di fronte ad un pubblico numerosissimo, pessimo invece il Genoa di Juric L’Inter di Luciano Spalletti continua nel suo percorso di crescita, anche oggi una gara convincente. Massacrato con un netto 5-0 un Genoa assolutamente inesistente sotto tutti i punti di vista in questo pomeriggio a San Siro. La squadra di Juric è parsa essere ...

Napoli - insulta immigrati sulla Circumvesuviana. La donna sbotta : “Stronzo - meglio che l’Italia sia loro piuttosto che tua” : Sull’account facebook Pasa Anta è stato pubblicato un video diventato virale nel giro di poche ore. “Sul treno della Circumvesuviana di Napoli un ragazzo offende dei pakistani – si spiega nel testo che accompagna il video – e a un certo punto una signora non ce la fa più e reagisce dicendogli anche ‘preferisco che l’Italia diventi loro piuttosto che dei personaggi come te, fascista e razzista‘”. Il video ...

Maltempo su Napoli - bloccate le visite al Castello di Baia e agli Scavi di Cuma : La direzione del Parco Archeologico dei Campi Flegrei come già aveva fatto nei giorni scorsi per l'Anfiteatro Flavio e l'acropoli di Cuma, ha deciso, per motivi precauzionali, di bloccare le visite al ...

Napoli - sequestrati cinque microtelefoni cellulari nel carcere di Secondigliano : cinque microtelefoni cellulari, che i detenuti nascondevano nelle parti intime, sono stati scoperti e sequestrati dalla polizia penitenziaria nel carcere napoletano di Secondigliano. Gli apparecchi ...

Napoli - Ancelotti : 'Sono più arrabbiato che emozionato - l'Empoli ha giocato meglio di noi' : Cinque gol che non hanno comunque evitato ad Ancelotti di arrabbiarsi, come sottolineato da lui stesso nel post gara ai microfoni di Sky Sport: "Sono più arrabbiato che emozionato, il risultato dice ...

Napoli-Empoli - Ancelotti : “Ha giocato meglio l’Empoli. Insigne-Mertens coppia difficile da lasciar fuori” : Napoli-Empoli, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato della vittoria contro l’Empoli: “In partita sono stato più arrabbiato che emozionato. Il risultato dice che abbiamo fatto una grande partita, ma penso che l’Empoli abbia giocato meglio di noi, ha avuto più controllo di noi. […] L'articolo Napoli-Empoli, Ancelotti: “Ha ...

Napoli - manita all'Empoli : gli azzurri stendono 5-1 i toscani : Il Napoli di Carlo Ancelotti non sbaglia in casa contro l'Empoli di Aurelio Andreazzoli nell'anticipo dell'undicesima giornata di Serie A. Gli azzurri, che hanno fatto un modesto turnover hanno vinto per 5-1 frutto della rete di Lorenzo Insigne, della tripletta di Dries Mertens e del sigillo al 90' del neo entrato Milik. Gli azzurri hanno avuto paura per soli sei minuti quando Caputo ha realizzato l'unico gol dei toscani e che aveva parzialmente ...

Napoli - Mertens fa 73 in serie A con la maglia azzurra : eguagliato Careca al sesto posto : Palla dietro di Insigne , Mertens la riceve e si invola verso l'area di rigore dell' Empoli . Il San Paolo trattiene il fiato, Provedel avverte già un brivido dietro la schiena. Il belga in ...

Juventus - Allegri : 'Non possiamo sbagliare - Napoli e Inter ci sono dietro. Barcellona favorito per la Champions' : Massimiliano Allegri avverte la Juventus alla vigilia della gara casalinga contro il Cagliari.'Le partite vanno vinte sul campo, bisogna avere grande rispetto degli avversari. Inter e Napoli ci sono ...

Napoli - l'addio a Carlo Giuffré : «Le famiglie del teatro non esistono più» : Uno era Geppetto, l'altro il Grillo Parlante. Nel «Pinocchio» di Benigni, anno 2002, Carlo Giuffrè e Peppe Barra erano tornati assieme in un cast a distanza di oltre...

Unione Industriali Napoli - anche Mansi e Robiglio per la presentazione del grande progetto Connext - : Il tema persona è declinato attraverso le filiere scienza della vita, salute, benessere, welfare. La fabbrica del terzo millennio viene posta sotto i riflettori dell'innovazione, dalla realtà ...

Napoli - Ancelotti in conferenza : “Turnover per preparare bene questa partita - soddisfatto da Milik e Mertens. Ecco come stanno gli infortunati” : Domani la Serie A torna in campo con l’anticipo tra Napoli ed Empoli, partita che è stata presentata da Carlo Ancelotti nella classica conferenza della vigilia. Il tecnico dei partenopei ha iniziato dal ruolo di anti-Juve: “Ci sono parecchie squadre che puntano ad avvicinarsi alla Juve. L’Inter ha fatto una serie positiva, s’è avvicinata come noi e non fa altro che aumentare la competitività del campionato. Si sta ...