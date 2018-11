«Mtv Emas 2018» | appuntamento con Janet Jackson | Nicki Minaj e Lindsay Lohan a Bilbao

vanityfair

: RT @SpettacoliNEWS: Ecco la line up finale degli artisti che si esibiranno agli #MTVEMA 2018, domenica 4 novembre in diretta da Bilbao. @Na… - InYourLoves : RT @SpettacoliNEWS: Ecco la line up finale degli artisti che si esibiranno agli #MTVEMA 2018, domenica 4 novembre in diretta da Bilbao. @Na… - SpettacoliNEWS : Ecco la line up finale degli artisti che si esibiranno agli #MTVEMA 2018, domenica 4 novembre in diretta da Bilbao.… - ItaliaNicki : Non dimenticate di votare Nicki nella categoria “Best Hip Hop” degli MTV EMAs! I voti sono illlimitati e potete vot… -

(Di sabato 3 novembre 2018) Il ritorno di EminemRita in... accappatoioGli U2 sul palcoTrafalgar Squadre, cuore U2 Irresistibile ShawnIrresistibile ShawnDemi, che lookClean Bandit, che ansiaCamila, la rivelazioneTravis che volaKesha, che visioneÈ una line-up davvero incandescente, quella che si appresta ad animare il tappeto rosso e il palco degli MTV, che si svolgono quest’anno, domenica 4 novembre, all’Exhibition Centre di, in Spagna. Le pop star inglesi Little Mix, il super deejay David Guetta e l’artista (e ballerino) del record Jason Derulo sono solo gli ultimi nomi aggiunti a un elenco già nutrito di performer, dalla rapper americana, alla nuova stella spagnola Rosalía, dai Panic! at the Disco ad Alessia Cara, passando per Bastille, Anne-Marie e naturalmente, la star più attesa, che riceverà anche il «Global Icon Award». A condurre la serata sarà la ...