Motomondiale | GP Malesia 2018 | in Moto2 Francesco Bagnaia vede il titolo e può gestire

Motomondiale - GP Malesia 2018 : come vedere in tv prove libere 3 e qualifiche. Dirette - differite e repliche su Sky e TV8 : Dopo una prima giornata di prove libere domani le tre classi del Motomondiale scenderanno in pista per le qualifiche del Gran Premio della Malesia 2018, penultimo round della stagione. Nella classe regina il titolo iridato è già stato conquistato aritmeticamente da Marc Marquez in Giappone, mentre in Moto2 e Moto3 saranno decisivi gli ultimi due appuntamenti per stabilire chi succederà nell’albo d’oro a Franco Morbidelli e Joan Mir. ...