Motomondiale | GP Malesia 2018 | gli orari e come vedere le gare in tv su Sky e TV8 Il

Motomondiale - GP Malesia 2018 : in Moto2 Francesco Bagnaia vede il titolo e può gestire - in Moto3 Marco Bezzecchi parte all’attacco : Uno partirà davanti, uno in seconda fila. Uno potrà gestire la situazione, uno dovrà assolutamente tentare il tutto per tutto. Stiamo parlando di Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi, i nostri due portacolori che sono a caccia dei rispettivi titoli in Moto2 e Moto3, ma una cosa l’hanno in comune: saranno entrambi a contatto diretto con i rispettivi rivali, Miguel Oliveira e Jorge Martin nel Gran Premio di Malesia 2018 (clicca qui per ...

Motomondiale - GP Malesia 2018 : come vedere in tv prove libere 3 e qualifiche. Dirette - differite e repliche su Sky e TV8 : Dopo una prima giornata di prove libere domani le tre classi del Motomondiale scenderanno in pista per le qualifiche del Gran Premio della Malesia 2018, penultimo round della stagione. Nella classe regina il titolo iridato è già stato conquistato aritmeticamente da Marc Marquez in Giappone, mentre in Moto2 e Moto3 saranno decisivi gli ultimi due appuntamenti per stabilire chi succederà nell’albo d’oro a Franco Morbidelli e Joan Mir. ...

MotoGP GP Malesia 2018 - 20 anni di Motomondiale a Sepang : Sepang è il primo impianto disegnato ex-novo da Herrmann Tilke , noto per essere stato l'architetto di Bernie Ecclestone, per una vita big boss della Formula 1 prima della recente era Liberty Media. ...