MotoGp | Zarco fissa l’obiettivo | “sarebbe bello salire sul podio | la mia moto è

MotoGp – Marquez felice - Zarco rammaricato e Rossi… sollevato : le parole dei top-3 nel parco chiuso di Sepang : Il pilota della Honda centra la pole position nel Gp della Malesia, dietro di lui si piazzano Johann Zarco e Valentino Rossi: ecco le loro parole nel parco chiuso Marc Marquez fa la voce grossa in Malesia, il neo campione del mondo si prende una splendida pole position sul bagnato, rifilando distacchi abissali ai propri avversari. AFP/LaPresse E’ di mezzo secondo infatti il vantaggio su Johann Zarco, che sfila il secondo posto ...

MotoGp - Zarco spiazza tutti dopo l’incidente con Marquez : “l’ho riguardato - ecco cosa ha fatto Marc” : Il francese è tornato sull’incidente avvenuto con Marquez a Phillip Island, cambiando parzialmente idea sull’accaduto Johann Zarco ha cambiato idea dopo l’incidente avvenuto in Australia con Marc Marquez, un contatto a 300 km/h che ha chiuso anzitempo la gara di entrambi i piloti. AFP/LaPresse Se in un primo momento il francese aveva chiesto scusa per la sua manovra, adesso la situazione è leggermente cambiata, dopo che ...

MotoGp – L’ananas sulla pizza e il contatto con Zarco - Marquez sorridente a Sepang : “so che agli italiani non piace - Johann? Incidente di gara” : Marc Marquez pronto a lasciarsi l’Australia alle spalle: le parole dello spagnolo della Honda in conferenza stampa in Malesia Poco tempo per riposare che si torna subito in pista: i campioni del motomondiale si sono trasferiti dall’Australia alla Malesia per l’ultimo round del trittico asiatico. Marc Marquez arriva a Sepang con tanta voglia di riscatto dopo la delusione di Phillip Island e il ritiro forzato dopo il ...

MotoGp - Zarco bussa alla porta di Marquez : il gesto del francese dopo l’incidente è da applausi [VIDEO] : Il pilota francese ha fatto visita a Marquez per chiedergli scusa dopo l’incidente che li ha visti coinvolti nel Gp d’Australia Nella vita bisogna saper chiedere scusa, Johann Zarco ha dimostrato in Australia di saperlo fare. Il pilota francese, protagonista insieme a Marc Marquez di un brutto incidente nel Gp d’Australia, ha fatto visita allo spagnolo per chiarire la situazione con lei, sottolineandogli di non averlo ...

MotoGp - Zarco e quelle tremende sensazioni dopo l’incidente : “per un attimo ho pensato che…” : Il pilota francese ha parlato di quanto accaduto con Marquez nel corso del Gp d’Australia, analizzando l’incidente che ha messo fine alla gara sua e dello spagnolo Un incidente spettacolare e pericoloso, conclusosi fortunatamente senza conseguenze. Marc Marquez e Johann Zarco se la sono vista brutta, quando la Yamaha Tech3 ha incrociato la traiettoria con la Honda, decollando e sfiorando lo spagnolo che è riuscito a rimanere in ...

MotoGp - Pagelle GP Australia 2018 : Maverick Vinales di nuovo sugli scudi - Iannone e Dovizioso brillanti - Rossi spento - Marquez e Zarco si spaventano : Il Gran Premio di Australia 2018 della MotoGP vede il ritorno al successo di Maverick Vinales e Yamaha, nella consueta gara con tanti sorpassi, ed errori. Andrea Iannone e Andrea Dovizioso si dimostrano pronti a battagliare, mentre con Johann Zarco e Marc Marquez non ci si annoia mai. Di seguito le Pagelle della gara di Phillip Island, per capire chi si è meritato un buon voto e chi, invece, è finito dietro alla lavagna. Pagelle GP Australia ...

MotoGp - Marquez assolve Zarco dopo l’incidente : “facile sbagliare lì - per me è tutto chiarito” : Il pilota della Honda non se l’è sentita di puntare il dito contro Zarco dopo l’incidente avvenuto nel Gp di Phillip Island Gara finita anzitempo a Phillip Island per Marc Marquez, colpito alla fine del rettilineo principale dalla Yamaha Tech3 di Johann Zarco. Un crash spettacolare che non ha avuto conseguenze per i due piloti, con il neo campione del mondo addirittura rimasto in sella alla sua Honda prima di ritirarsi per i ...

MotoGp - Zarco si schianta sulla Honda di Marquez : spettacolare incidente a quasi 300 km/h [VIDEO] : Il pilota della Yamaha Tech3 calcola male le distanze alla fine del rettilineo e si schianta sulla Honda del campione del mondo, cancellando la gara di entrambi Finisce dopo pochi giri la gara di Marc Marquez in Australia, il pilota spagnolo infatti è costretto al ritiro dopo l’incidente con Johann Zarco, arrivato alla fine del rettilineo principale. Il francese calcola male le distanze e tocca in staccata la Honda del campione del ...

MotoGp - GP Australia - Zarco e i rischi in qualifica : 'Avevo paura' : Terza casella in griglia a Phillip Island per Johann Zarco , che riesce a piazzarsi del campione del mondo 2018 di MotoGP Marc Marquez e della Yamaha ufficiale di Maverick Vinales: "E' stato difficile girare con il tracciato in queste condizioni, vedevo la pioggia ma sapevo che la pista potesse ...