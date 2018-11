MotoGp – Vinales ‘difende’ i commissari di pista dopo la caduta nelle Fp4 a Sepang

MotoGp - Sepang : Viñales e Marquez avanti nelle prove finali : Sepang - Maverick Viñales va forte in FP3, Marquez domina le FP4 sotto la pioggia. Botta e risposta tra i piloti Yamaha e Honda nella mattinata di Sepang. Nella terza sessione di prove è stato ...

MotoGp – Terminate le Fp3 del Gp della Malesia : Vinales davanti a tutti a Sepang - Rossi più lontano [TEMPI] : Maverick Vinales davanti a tutti nelle Fp3 del Gp della Malesia: Dovizioso lavora solo sul passo gara, Valentino Rossi cerca il feeling perfetto Sono andate in scena nella notte italiana le Fp3 del Gp della Malesia: sulla pista di Sepang, reduce dalla splendida vittoria in Australia, è stato Maverick Vinales, con la sua M1, il pilota più veloce. Alle spalle dello spagnolo della Yamaha un ottimo Mac Marquez, seguito da Jack Miller e Dani ...

MotoGp - GP Malesia 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Vinales il migliore davanti a Marquez e a Miller - Dovizioso e Valentino Rossi in Q2 gestiscono - Lorenzo non correrà a Sepang : E’ stato Maverick Vinales il migliore delle prove libere 3 e della classifica combinata in MotoGP del GP della Malesia 2018, penultimo round del Mondiale della massima cilindrata. Lo spagnolo della Yamaha, reduce dalla brillante vittoria di Phillip Island (Australia), ha dimostrato di saperci fare anche sull’asfalto malese ottenendo il best time di 1’59″231, distanziando di 26 millesimi la Honda di Marc Marquez e di 144 ...

MotoGp – Vinales sorride anche in Malesia : “siamo riusciti ad andare forte - sono contento” : Maverick Vinales continua a sorridere a Sepang: le parole dello spagnolo della Yamaha dopo la prima giornata di prove libere del Gp della Malesia Dopo la vittoria della settimana scorsa a Phillip Island, Maverick Vinales ha chiuso col sorriso anche la prima giornata di prove libere del Gp della Malesia: lo spagnolo della Yamaha ha chiuso al quarto posto le Fp2 sulla pista di Sepang alle spalle di un ottimo Jack Miller. “sono molto ...

MotoGp - Viñales spaventa la Yamaha : “se non mi permetteranno di sfruttare il mio potenziale - andrò altrove” : Il pilota spagnolo ha dato 5 come voto alla stagione della Yamaha, paventando anche un clamoroso addio se le cose non dovessero cambiare in futuro Una vittoria per interrompere un digiuno lunghissimo, riuscendo così a levare quello zero dalla casella successi per la Yamaha. Maverick Viñales si gode il momento, provando a sfruttare l’onda lunga del trionfo di Phillip Island anche a Sepang, sede del penultimo appuntamento del Mondiale ...

MotoGp - Meregalli sorpreso da Viñales : “mi ha sorpreso la sua consistenza nelle FP1 - anche se…” : Meregalli ha commentato la prestazione del pilota spagnolo nel corso della prima sessione di prove libere in Malesia Ottimo inizio per la Yamaha a Sepang, dove il team di Iwata si gode il secondo e il terzo posto di Valentino Rossi e Maverick Viñales al termine della prima sessione di prove libere. Alessandro La Rocca/LaPresse Troppo presto per esprimere giudizio, ma Maio Meregalli appare sorpreso e fiducioso dopo le prestazioni dei propri ...

Maverick Vinales - GP Malesia MotoGp 2018 : “Mi sono goduto la vittoria in Australia - a Sepang per il 2019” : Maverick Vinales ha riportato la Yamaha alla vittoria in occasione del GP di Australia e ora insegue nuova gloria nel GP di Malesia 2018, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend sul tracciato di Sepang. Lo spagnolo si è presentato in conferenza stampa molto convinto e desideroso di replicare l’impresa di Phillip Island anche se non sarà semplice vista l’elevata concorrenza guidata da Marc Marquez. Il pilota ...

MotoGp – Viñales si rasa i capelli e svela il motivi nella conferenza stampa del Gp di Malesia : “ho fatto una scommessa e…” : Protagonista della conferenza stampa del weekend di Malesia anche Maverick Viñales: il pilota della Yamaha palesa le sue sensazioni in vista della gara di Sepang L’ultimo round del trittico asiatico, penultimo appuntamento con il campionato mondiale di MotoGp 2018, viene introdotto dai piloti e dai giornalisti con la consueta conferenza stampa del giovedì. I motociclisti davanti alla platea hanno palesato le loro sensazioni in vista ...

MotoGp GP Malesia 2018. Rossi : 'Punti importanti persi'. Vinales : 'Siamo sulla strada giusta' : Valentino Rossi arriva a Sepang dopo la delusione di Phillip Island, dove le difficoltà con la gestione della gomma posteriore hanno costretto il nove volte campione del mondo ad alzare bandiera ...

MotoGp - Viñales : «Ho ritrovato fiducia» : SEPANG - 'Dopo la vittoria in Australia, sinceramente, sono molto felice' . Maverick Viñales non nasconde la soddisfazione dopo il successo di Phillip Island e guarda con ottimismo alla gara di ...

MotoGp - Valentino Rossi : “Persi punti in Australia - contento per Vinales e Yamaha. Ora lavoriamo sodo” : Valentino Rossi è pronto per disputare il GP di Malesia 2018, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend sul circuito di Sepang. Il Dottore, che a Phillip Island si è dovuto accontentare di un piazzamento di rincalzo mentre il suo compagno di scuderia Maverick Vinales si involava verso il successo, spera di riscattarsi alla grande e di difendere il terzo posto nella classifica generale con l’auspicio di fare bella ...

MotoGp – La vittoria in Australia regala ottimismo e a Vinales : “ho riacquistato fiducia” : Maverick Vinales più motivato che mai a Sepang: le parole del pilota spagnolo della Yamaha alla vigilia del Gp della Malesia E’ tutto pronto a Sepang per l’ultimo round del Trittico Asiatico: i campioni della MotoGp si sono spostati dall’Australia per iniziare, domani, il lungo weekend di gara del Gp della Malesia. Reduce dalla vittoria in Australia, Maverick Vinales arriva a Sepang più motivato, sorridente e ottimista ...

MotoGp – Scintille Rins-Vinales - il pilota della Suzuki non ci sta : “ero veramente arrabbiato” : Alex Rins punta il dito contro Vinales: il retroscena del Gp d’Australia raccontato dallo spagnolo della Suzuki Maverick Vinales ha trionfato domenica, in Australia, riportando la Yamaha sul gradino più alto del podio e spezzando dunque un digiuno lunghissimo, che durava da troppo tempo ormai. Non è mancata però qualche polemica, riguardante proprio il vincitore della gara di Phillip Island: Alex Rins, infatti, ha puntato il dito ...