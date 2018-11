MotoGp – Valdy super-star nel paddock di Sepang | il baby commentatore stupisce Valentino

sportfair

(Di sabato 3 novembre 2018)nei box di, il bambino-incontra due dei suoi idoli: Marc Marquez eRossi accanto al simpatico malese Una piccolasi aggira neldel circuito diin Malesia. Non stiamo parlando di unpilota, ma di un simpatico ed irriverente ragazzino di nome, diventato famoso per i video in cui imita ilinglese diHarris. Il giovane malese ha potuto incontrare ai box Yamaha due dei suoi idoli. Marc Marquez eRossi hanno condiviso conqualche momento divertente in cui il bambino li ha colpiti con la sua simpatia ed i piloti lo hanno stupito abbracciandolo e scattandosi foto al suo fianco. Marc Marquez poi è stato conquistato dall’irriverenza del piccoletto quando insieme a lui ha commentato il video della vittoria del suo settimo titolo mondiale in Thailandia.L'articolo...